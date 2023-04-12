Петер Сийярто прибыл в Россию: разрешил ли ЕС этот визит

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 апреля прибыл в Россию. Целью своего визита он озвучил тезис об "энергетических проблемах Европы". Но не исключение, что он может быть частью переговорного процесса со стороны ЕС.

Такое мнение в эфире 24 Канала предположил политолог Тарас Загородний. Он объяснил, мог ли ЕС разрешить эту поездку.

Смотрите также Сийярто снова приехал в Москву: о чем теперь будет говорить с государством-агрессором

Сийярто не жалко

Владимир Путин стал нежелательной особой, с которой представители уважаемые политической элиты не хотят даже поговорить. Особенно это усилилось после ордера МУС, отметил Загородний. Поэтому Петер Сийярто мог стать той самой "разменной монетой", которую ЕС не жалко отправить в Россию на переговоры.

"Если эта поездка не согласована с ЕС, то в дальнейшем международным институтам нужно задуматься о механизмах исключения тех стран, которые не соответствуют их стандартам. Была история, когда Великобритания сама выходила, но чтобы исключали – нет. Думаю, что это сильно охладит голову Венгрии, чтобы ее представители не пересекали "красные линии", – отметил политолог.

Тарас Загородний о поездке Сийярто в Россию: смотреть видео

Какие будут последствия

ЕС может регулировать подобные визиты своих стран-представительниц, но у тех есть свои внутренние министерства внешних дел, которые проводят свою политику, подчеркнул спикер. Потому каждый может ехать куда захочет и предотвратить это нельзя. Другой вопрос – какие будут последствия.

США может ввести санкции в отношении конкретных лиц с намеком, что не нужно ездить. В ЕС есть рычаги в виде финансовых дотаций – 20 миллиардов евро в год выделяется каждой стране, чтобы те выполняли его стандарты,

– объяснил вероятный сценарий Загородний.

К слову, на венгерских чиновников уже накладывались санкции, касающиеся въезда в США. Если поездка Сийярто все же не была согласована, то теперь они могут быть еще более жесткими, добавил политолог.

"Это должен быть урок всем элитам, которые до сих пор хотят возобновить свой бизнес в России и не скрывают своей приверженности стране-агрессору – не нужно расшатывать западную солидарность", – добавил он.

Политика Петера Сийярто: что известно