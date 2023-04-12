Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політолог Тарас Загородній. Він пояснив, чи міг ЄС дозволити цю поїздку.

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Сійярто не шкода

Владімір Путін став небажаною особою, з якою поважні представники політичної еліти навіть поговорити не хочуть. Особливо це посилилося після ордеру МКС, відзначив Загородній. Тому Петер Сійярто міг стати тією самою "розмінною монетою", яку ЄС не шкода відправити до Росії на перемовини.

"Якщо ця поїздка не узгоджена з ЄС, то надалі міжнародним інституціям треба задуматися про механізми виключення тих країн, які не відповідають їхнім стандартам. Була історія, коли Велика Британія сама виходила, але щоб виключали – ні. Думаю, що це сильно охолодить голову Угорщині, щоб її представники не перетинали "червоні лінії", – відзначив політолог.

Тарас Загородній про поїздку Сійярто до Росії: дивитись відео

Які будуть наслідки

ЄС може регулювати подібні візити своїх країн-представниць, але у тих є свої внутрішні міністерства зовнішніх справ, які проводять власну політику, наголосив спікер. Тому кожен може їхати куди захоче і запобіжників тут немає. Інше питання – які будуть наслідки.

США може запровадити санкції щодо конкретних осіб з натяком, що не треба їздити. У ЄС є важелі у вигляді фінансових дотацій – 20 мільярдів євро на рік виділяється кожній країні, аби та виконувала його стандарти,

– пояснив ймовірний сценарій Загородній.

До слова, на угорських чиновників вже накладалися санкції, які стосувалися в'їзду до США. Якщо поїздка Сійярто все ж не була узгоджена, то тепер вони можуть бути ще жорсткішими, додав політолог.

"Це має бути урок усім елітам, які досі хочуть відновити свій бізнес в Росії та не приховують своєї прихильності до країни-агресорки – не треба розхитувати західну солідарність", – додав він.

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