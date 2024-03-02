Весело что-то обсуждали за ужином: Сийярто похвастался совместным видео с Лавровым
Петер Сийярто похвастался кадрами, как он весело что-то обсуждал с российским министром Сергеем Лавровым. На опубликованном видео можно заметить, как политики что-то активно обсуждают и смеются.
Министр иностранных дел Венгрии опубликовал видео с Лавровым на своих страницах в соцсетях. К слову, в сети обратили внимание, что Сийярто и Лавров вместе ужинали в пятницу, 1 марта, когда в России хоронили Алексея Навального, передает 24 Канал.
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Весело что-то обсуждали
Сийярто похвастался кадрами, как он что-то обсуждал и, очевидно, весело проводил время с российским министром Лавровым.
Сийярто и Лавров на ужине: смотрите видео
Как пишет RMF FM, эта встреча состоялась в Анталии. Как анонсировал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 1 – 3 марта в Анталии состоится форум, главная тема которого "Продвижение дипломатии во времена потрясений". На него приглашали глав государств и правительств, министров, дипломатов, лидеров бизнеса, ученых, а также представителей молодежи и средств массовой информации.
К слову, в Венгрии также не сделали официального заявления относительно смерти Навального. Единственным венгерским политиком, который прокомментировал смерть российского "оппозиционера", стал Жорт Немет – председатель парламентского комитета по иностранным делам. Он ранее критиковал Россию и Владимира Путина. В то же время Орбан на заседании правительства 1 марта заявил, что "шовинист не заслуживает уважения в венгерском парламенте". Так он отреагировал на предложение оппозиционных депутатов почтить Навального минутой молчания.
Навального похоронили в Москве
- Алексея Навального хоронили в Москве 1 марта. На церемонию прощания с политиком пришли сотни, а то и тысячи россиян. Опасаясь "чего-то", Кремль отправил в храм и на кладбище немало силовиков, а на крышах зданий даже сидели снайперы.
- Однако не обошлось и без "проблем". Так, родным сначала в морге не отдавали тело. Им пришлось ждать почти 2 часа.
- Церемония прощания и похороны происходили очень быстро, однако россияне стояли в очередях до ночи, чтобы возложить цветы на могилу Навального и почтить его память.
- На похоронах Навального россияне начали выкрикивать различные лозунги. В частности, они скандировали "Нет войне", "Украинцы – хорошие люди" и "Путин – убийца". В сети сообщали, что некоторых людей, которые скандировали, задержали.