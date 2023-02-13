Глава МИД Венгрии поехал уговаривать Лукашенко уклониться от участия в войне, – Свитан

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел с визитом в Беларусь. Венгрия постарается отговорить Минск от военного сотрудничества с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что от сотрудничества Беларуси и России в войне против Украины может пострадать экономика Венгрии.

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По словам Свитана, из Новозыбкова (Россия) на Мозырь (Беларусь) идет разветвляющаяся нефтяная труба, часть ее идет в сторону Польши на Германию, а часть через Украину проложена в Венгрию. Именно эта труба поставляет нефтепродукты в большинство венгерских предприятий.

Морзельский НПЗ является легальной военной целью, поскольку он питает своей продукцией российско-белорусские войска,

– добавил военный эксперт.

Угроза венгерской экономике

Свитан предположил, что после возможного удара по заводу, расположенному в 50 километрах от украинской границы, он однозначно будет разрушен. Поэтому движение нефтепродуктов в Венгрию будет приостановлено.

Это может повлечь за собой крах венгерской экономики, поэтому, скорее всего, Сийярто полетел уговаривать Александра Лукашенко уклониться от определенных приказов Владимира Путина, убежден Свитан.

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