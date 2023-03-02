К Петербургу ночью снова двигался "летательный объект" на огромной скорости, –СМИ

В ночь на 2 марта в Санкт-Петербург якобы направлялся неизвестный "летательный объект". Он двигался со скоростью 200 километров в час.

Через "летательный объект" оккупанты объявили сигнал "Режим". Об этом пишут росСМИ, информирует 24 Канал.

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Россиянам вновь видятся "летальные объекты"

Вражеские СМИ отметили, что ночью над Выборгом из-за неизвестного "летального объекта", якобы "двигавшегося в направлении Петербурга" объявляли сигнал "Режим". Он предусматривает требование покинуть воздушное пространство России.

Около половины одиннадцатого вражеская ПВО зафиксировала "воздушную цель" в районе Выборга на высоте 7 тысяч метров, что движется со скоростью 200 километров в час. Что же это было, россияне выясняют.

Утром российское интернет-издание сообщило, что обнаружение неизвестной воздушной цели в небе над районом Выборга может быть связано с тем же. Вероятно, цель была обнаружена визуально. Также росСМИ отметили, что в органы правопорядка вечером и ночью снова "посыпались заявки о светящихся в небе странных шарах". Что россияне видели в небе над Выборгом / росСМИ

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Украина не бьет по России

Накануне в разных городах государства-агрессора сообщали о "хлопке", который вызвал много проблем. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории России. Мы ведем только оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории.

Кроме того, Подоляк констатировал, что в России нарастают панически-дезинтеграционные процессы. Это, по сути, является одним из факторов, способствующих увеличению внутренних атак на объекты инфраструктуры. И происходит это со стороны неизвестных летательных аппаратов.