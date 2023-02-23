Зеленский ответил на петицию о возвращении премии в 30 тысяч гривен военным
Источник:сайт "Электронные петиции"
Петиция о призыве вернуть военнослужащим премии в размере 30 тысяч гривен набрала необходимое количество голосов. На нее ответил сам Владимир Зеленский.
В своем ответе украинский президент напомнил, что постановление о выплате премий военным было утверждено 28 февраля 2022 года.
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Президент подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия относительно:
- обеспечение обороноспособности Украины,
- проведение бюджетной и финансовой политики,
- а также обеспечение социальных и правовых гарантий военнослужащих.
Указанные выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач,
– заявил Зеленский.
Президент также обратился к премьер-министру Денису Шмигалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военных и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.
Кабмин должен проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения этого вопроса.
Сколько составляет зарплата военных
Размер денежного довольствия зависит от участия военнослужащего в боевых действиях, поскольку руководитель воинской части должен обязательно предоставить полный перечень выполненных боевых предписаний. До 100 000 гривен в месяц получают служащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или принимают меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Точную сумму пропорционально рассчитывают в зависимости от количества дней.
100 000 гривен также назначаются лицам рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы. 30 000 гривен выплачивают другим военным, начиная со дня принятия на службу до дня исключения из списка личного состава воинской части (в результате увольнения).Обратите внимание! В 2023 году зарплаты военных не будут перечислять. В то же время, военнослужащим продолжат выплачивать надбавки.