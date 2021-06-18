Петицию о Татарове подписал "Джо Байден": ОП просит объяснения в Госспецсвязи

Петицию об увольнении Олега Татарова подписал пользователь с именем "Biden Joe". В Офисе Президента уже обратились за разъяснениями в Государственную службу специальной связи.

В Госспецсвязи отреагировали на запрос. Там пообещали предоставить "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".

Заметьте Меня это оскорбляет, – Потураев о Татарове в Офисе Президента

Немедленно начато изучение этого инцидента и проверку информационной безопасности ресурсов. Приоритет – обеспечение надежной защиты электронных ресурсов органов государственной власти,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 18 июня петиция об увольнении Татарова уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Активист Сергей Стерненко заметил, что Зеленский или выполнит волю народа, или и дальше будет защищать коррумпированного раба Виктора Януковича.

Что в ОП говорили про Татарова

Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы ОП Олег Татаров – профессионал.

Андрей Ермак рассказал: все точки над "i" в истории Татарова еще не расставлены. По словам главы ОП, "как только будут предоставлены все ответы процессуально, можно будет принимать дальнейшие решения".

Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу с квартирами Национальной гвардии. Ущерб составил 81 миллиона гривен.