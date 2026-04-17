Говорится о майоре Петре Орловском, данные которого подтвердили в телеграм-канале Astra. По имеющейся информации, Орловский в 2011-м окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Что известно об украинском летчике, якобы завербованном россиянами?

Земцов, который и сам является пилотом вертолета, обещал покончить с собой из-за давления руководства, записал "предсмертное" видео, в котором первым раскрыл имя украинского пилота – майора Петра Орловского, которого якобы переманили на сторону России.

Он утверждал, что завербовал его еще в 2022 году, в начале полномасштабной войны, однако деталей не привел и сказал, что дальнейшая судьба неизвестна.

Журналисты Astra проверили эту информацию и нашли данные о 35-летнем Петре Орловском, который действительно служил в ВСУ и связан с Харьковом. В открытых источниках также упоминается сбор средств на лечение ребенка, связанный с его семьей.

По данным собеседников, он давно не выходит на связь, к тому же, они не исключают, что летчик находится за границей. В то же время в утечках баз данных фигурирует информация о возможном проживании в Москве и предпринимательской деятельности, которую впоследствии было прекращено.

Информация о регистрации Орловского как предпринимателя исчезла за несколько дней до того, как Земцов 13 апреля 2025 года озвучил его имя.



Появилась инормация об украинском летчике, который перешел на сторону России / Фото Astra

В материалах украинского суда также упоминается, что Орловский в марте 2022 года самовольно оставил службу, после чего в отношении него начали служебное расследование и передали материалы в ГБР. Впоследствии его официально отстранили от должности и приостановили военную службу.

Это свидетельствует, что на момент заявлений о "вербовке" он уже не выполнял обязанностей в ВСУ. В деле есть свидетельства военных, которые видели его в начале вторжения, а также сообщения о том, что он мог оставить часть вместе с семьей и уехать.

Если Орловский действительно служил на Ми-8, его вероятный переход мог бы иметь определенную информационную ценность для российской пропаганды, однако по неизвестным причинам этого эффекта не было достигнуто.

То, что его имя обнародовали только через 3 года после событий, может свидетельствовать, что эта история не принесла Москве ожидаемого информационного результата.

Еще в 2023-м россияне распространяли информацию о переходе украинского летчика на сторону России. Сам Земцов тогда рассказывал, что он организовал операцию по переманиванию. На такие заявления представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал как на "запоздалую российскую ИПСО".

