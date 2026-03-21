Женщина служила начальницей склада артиллерийского вооружения в подразделении Службы внешней разведки Украины, который был расположен в Крыму. Об этом сообщает прокуратура.

Что известно о приговоре военнослужащей, которая служила в Крыму?

После начала российской агрессии в 2014 году она добровольно перешла на сторону России.

Оставшись на оккупированной территории, она согласилась работать на российские спецслужбы и устроилась в воинскую часть ФСБ, где выполняла задачи в интересах агрессора.

Также она не выполнила приказ руководства прибыть в Киев для дальнейшей службы, фактически дезертировав.

Суд в Полтаве признал ее виновной и, учитывая все обстоятельства дела, назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Дело рассматривали заочно, поскольку женщина находится на оккупированной территории. Срок наказания начнет отсчитываться после ее задержания.

