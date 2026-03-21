Женщина служила начальницей склада артиллерийского вооружения в подразделении Службы внешней разведки Украины, который был расположен в Крыму. Об этом сообщает прокуратура.
Что известно о приговоре военнослужащей, которая служила в Крыму?
После начала российской агрессии в 2014 году она добровольно перешла на сторону России.
Оставшись на оккупированной территории, она согласилась работать на российские спецслужбы и устроилась в воинскую часть ФСБ, где выполняла задачи в интересах агрессора.
Также она не выполнила приказ руководства прибыть в Киев для дальнейшей службы, фактически дезертировав.
Суд в Полтаве признал ее виновной и, учитывая все обстоятельства дела, назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Дело рассматривали заочно, поскольку женщина находится на оккупированной территории. Срок наказания начнет отсчитываться после ее задержания.
Другие случаи государственной измены в рядах украинского войска
СБУ задержала военного ВСУ, который работал сразу на спецслужбы России и Беларуси. Он был оператором дронов и передавал врагу данные об их типах, количество и перемещение. Позже, уже на другой должности, собирал информацию о расположении украинских подразделений, боевые планы и новые роботизированные системы. После выполнения заданий мужчина планировал сбежать в Россию, но его разоблачили и задержали на Харьковщине.
СБУ разоблачила российского агента в Госпогранслужбе – он помогал корректировать удары по Одессе. Предателем оказался матрос морской охраны, которого завербовали через телеграмм-каналы во время поиска подработки. Он собирал информацию о позициях ПВО, радаров и мобильных огневых групп, защищающих город.
СБУ задержала в Днепре военного, который самовольно оставил часть и начал работать на Россию. После побега он искал "легкие деньги" в соцсетях и согласился сотрудничать с врагом. Мужчина ходил по городу и снимал военные и энергетические объекты – блокпосты, командные пункты и объекты железной дороги.