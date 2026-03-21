Жінка служила начальницею складу артилерійського озброєння в підрозділі Служби зовнішньої розвідки України, який був розташований у Криму. Про це повідомляє прокуратура.
Що відомо про вирок військовослужбовиці, яка служила в Криму?
Після початку російської агресії у 2014 році вона добровільно перейшла на бік Росії.
Залишившись на окупованій території, вона погодилася працювати на російські спецслужби та влаштувалася до військової частини ФСБ, де виконувала завдання в інтересах агресора.
Також вона не виконала наказ керівництва прибути до Києва для подальшої служби, фактично дезертирувавши.
Суд у Полтаві визнав її винною та, врахувавши всі обставини справи, призначив покарання вигляді 15 років позбавлення волі.
Справу розглядали заочно, оскільки жінка перебуває на окупованій території. Термін покарання почне відраховуватися після її затримання.
Інші випадки державної зради у лавах українського війська
СБУ затримала військового ЗСУ, який працював одразу на спецслужби Росії та Білорусі. Він був оператором дронів і передавав ворогу дані про їхні типи, кількість і переміщення. Пізніше, вже на іншій посаді, збирав інформацію про розташування українських підрозділів, бойові плани та нові роботизовані системи. Після виконання завдань чоловік планував утекти до Росії, але його викрили та затримали на Харківщині.
СБУ викрила російського агента в Держприкордонслужбі – він допомагав коригувати удари по Одесі. Зрадником виявився матрос морської охорони, якого завербували через телеграм-канали під час пошуку підробітку. Він збирав інформацію про позиції ППО, радарів і мобільних вогневих груп, що захищають місто.
СБУ затримала у Дніпрі військового, який самовільно залишив частину і почав працювати на Росію. Після втечі він шукав "легкі гроші" в соцмережах і погодився співпрацювати з ворогом. Чоловік ходив містом і знімав військові та енергетичні об'єкти – блокпости, командні пункти та об'єкти залізниці.