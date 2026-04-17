Мовиться про майора Петра Орловського, дані якого підтвердили в телеграм-каналі Astra. За наявною інформацією, Орловський у 2011-му закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Що відомо про українського льотчика, нібито завербованого росіянами?

Земцов, який і сам є пілотом вертольота, обіцяв накласти на себе руки через тиск керівництва, записав "передсмертне" відео, у якому першим розкрив ім'я українського пілота – майора Петра Орловського, якого нібито переманили на бік Росії.

Він стверджував, що завербував його ще у 2022 році, на початку повномасштабної війни, однак деталей не навів і сказав, що подальша доля невідома.

Журналісти Astra перевірили цю інформацію та знайшли дані про 35-річного Петра Орловського, який справді служив у ЗСУ і пов'язаний із Харковом. У відкритих джерелах також згадується збір коштів на лікування дитини, пов'язаний із його родиною.

За даними співрозмовників, він давно не виходить на зв'язок, до того ж, вони не виключають, що льотчик перебуває за кордоном. Водночас у витоках баз даних фігурує інформація про можливе проживання в Москві та підприємницьку діяльність, яку згодом було припинено.

Інформація про реєстрацію Орловського як підприємця зникла за кілька днів до того, як Земцов 13 квітня 2025 року озвучив його ім'я.



З'явилася інормація про українського льотчика, який перейшов на бік Росії / Фото Astra

У матеріалах українського суду також згадується, що Орловський у березні 2022 року самовільно залишив службу, після чого щодо нього розпочали службове розслідування та передали матеріали до ДБР. Згодом його офіційно відсторонили від посади й призупинили військову службу.

Це свідчить, що на момент заяв про "вербування" він уже не виконував обов'язків у ЗСУ. У справі є свідчення військових, які бачили його на початку вторгнення, а також повідомлення про те, що він міг залишити частину разом із сім'єю та виїхати.

Якщо Орловський справді служив на Мі-8, його ймовірний перехід міг би мати певну інформаційну цінність для російської пропаганди, однак з невідомих причин цього ефекту не було досягнуто.

Те, що його ім'я оприлюднили лише через 3 роки після подій, може свідчити, що ця історія не принесла Москві очікуваного інформаційного результату.

Ще в 2023-му росіяни поширювали інформацію про перехід українського льотчика на бік Росії. Сам Земцов тоді розповідав, що він організував операцію з переманювання. На такі заяви представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував як на "запізнілу російську ІПСО".

