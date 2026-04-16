Подробиці інциденту повідомляє телеграм-канал Astra, який позиціонує себе як опозиційний.

Як росіянин відкрив вогонь по поліціянтах та що про нього відомо?

За інформацією місцевих медіа, один із загиблих правоохоронців нещодавно повернувся з війни проти України. Нападнику вдалося втекти, наразі його розшукують.

За даними місцевих пабліків, імовірним стрільцем є 51-річний житель Новотроїцька Сергій Басалаєв. Зазначається, що він раніше неодноразово перебував на території так званої ДНР.



Орієнтування на стрільця, який перебуває в розшуку / Фото з телеграм-каналу Astra

Також повідомляється, що у 2023 році він придбав SIM-карту оператора "Фенікс", який працює лише на окупованих територіях Донеччини. Чи брав він участь у бойових діях проти України, достеменно невідомо, проте такий варіант не виключається.

Згідно з орієнтуванням, чоловік перебував у розшуку ще з лютого 2025 року за статтею про самовільне залишення військової частини або місця служби.

Крім того, за даними ЗМІ, він мав борги на суму близько 170 тисяч рублів і раніше був судимий за зберігання наркотиків. Водночас офіційно статтю, за якою його оголосили у федеральний розшук, не уточнюють.

