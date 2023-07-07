"Лишь один шанс": президент Чехии объяснил свое заявление о контрнаступлении ВСУ

Весной Петр Павел отметил, что у Украины только один шанс на контрнаступление, поэтому оно должно быть успешным. В ходе визита Владимира Зеленского чешский лидер решил объяснить свое заявление.

Петр Павел на пресс-конференции подчеркнул, что когда говорил об одной попытке на контрнаступление, имел в виду только 2023 год. Об этом пишет 24 Канал.

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"Должны сделать все, чтобы это контрнаступление было успешным"

Позвольте мне только уточнить мои слова: я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление,

– отметил Павел.

Чешский лидер добавил, что подготовка контрнаступления требует много времени и источников. Так что нереалистично ожидать, что если будет "неуспешное наступление", то можно сразу же начать второе.

"Просто нужно сделать вывод, что мы должны сделать все для того, чтобы это контрнаступление было успешным", — подчеркнул президент.

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"Все – еще впереди"

В июне глава Чехии заявил, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Мол, все еще впереди.

"Итак, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это означает, что понадобится минимум три – четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина", – подытожил Петр Павел.