Похвастался подарком: президент Чехии показал гостинец от украинских военных

Президент Чехии Петр Павел опубликовал в сети фото с подарком, который получил на Рождество от украинских воинов из 10-й бригады. Защитники Украины передали политику "фронтовую" консерву из свинины.

По словам чешского президента, волонтеры из благотворительной организации "Память нации" побывали на Донбассе и передали ему поздравления от украинских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Петра Павела.

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Как Петр Павел отреагировал на подарок украинских воинов

Павел рассказал, что за время пребывания на Донбассе волонтеры услышали десятки историй отважных людей, которые "полны решимости бороться за свою страну" до тех пор, пока не остановят российскую агрессию.

Пока многие из нас праздновали рождественские праздники в достатке, бойцы 10-й украинской бригады находились в окопах, защищая свою страну,

– говорит Петр Павел.

Петр Павел с подарком от украинских военных / Сообщение чешского президента в X

Он также отметил, что на этикетке консервированной свинины, которую он получил от украинских воинов, была надпись "Спасибо за помощь Чешской Республике и ее народу!".