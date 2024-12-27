За словами чеського президента, волонтери з благодійної організації "Пам'ять нації" побували на Донбасі та передали йому вітання від українських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Петра Павела.

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Як Петр Павел відреагував на подарунок українських воїнів

Павел розповів, що за час перебування на Донбасі волонтери почули десятки історій відважних людей, які "сповнені рішучістю боротися за свою країну" до того часу, поки не зупинять російську агресію.

Поки багато хто з нас святкував різдвяні свята в достатку, бійці 10-ї української бригади перебували в окопах, захищаючи свою країну,

– каже Петр Павел.

Петр Павел з подарунком від українських військових / Допис чеського президента в X

Він також зазначив, що на етикетці консервованої свинини, яку він отримав від українських воїнів, був надпис "Дякуємо за допомогу Чеській Республіці та її народу!".