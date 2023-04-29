"Россия, иди домой": президент Чехии на технике подразделения ВСУ оставил послание оккупантам

Президент Чехии, отставной генерал НАТО Петр Павел прибыл в Украину с визитом. Из Киева он отправился в Днепр, где своими глазами увидел восстановительные работы после ликвидации последствий ракетных обстрелов страны-террористки.

Также в городе Президент Чехии встретился с главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком и мэром города Борисом Филатовым. Как отметил в своем твиттере Петр Павел, он хотел показать, что Чехия серьезно относится к вопросу обновления региона.

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Президент Чехии своими глазами увидел разрушения

Во время визита в прифронтовый Днепр Петр Павел вместе с главой ОВА и мэром города посетили 118-й дом по улице Набережная Победы, чтобы почтить память его жителей. Ведь именно в него 14 января Россия нанесла сокрушительный удар, который разрушил целый подъезд и унес не одну жизнь.

Я пережил войну. Я надеялся, что больше никогда не увижу подобные фотографии. Но днепровские реалии показывают, что мы ничего не выучили в истории. Война России против Украины – это варварское убийство мирного населения. Чествование памяти 46 жертв российской атаки. Они умерли посреди каникул, дома, где чувствовали себя в безопасности,

– написал Петр Павел.

Стоит отметить, что только накануне визита Павела в город, страна-террористка в очередной раз ударила по гражданской инфраструктуре Днепра. 29 апреля же Россия ударила по Никопольскому району области, попала из тяжелой артиллерии по Красногригоревской общине.

"Идите домой, пока не поздно"

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что обстрел области 29 апреля прошел без жертв. На другой же территории было спокойно. За таким спокойствием на самом деле стоит "титанический труд наших защитников".

Как поделился Сергей Лысак, вдохновленный отвагой украинских защитников, Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи. Одна из них имеет только пару слов, которые точно передают всю суть.

Идите домой, русские. Пока не поздно!

– написал Петр Павел.

"Мы с вами. Вы отомстите за павших, вернете себе свободу. Россия, домой!" – добавил президент в своем твиттере.

Президенту Чехии передали уникальную каску как "упоминание о Днепропетровщине и ее отважных людях".

Петр Павел оставил послание оккупантам на боевой технике / Фото Днепропетровской ОВА и Петра Павела