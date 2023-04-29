Також у місті Президент Чехії зустрівся з головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком та мером міста Борисом Філатовим. Як зазначив у своєму твітері Петр Павел, він хотів показати, що Чехія серйозно ставиться до питання відновлення регіону.

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Президент Чехії на власні очі побачив руйнування

Під час візиту до прифронтового Дніпра Петр Павел разом з головою ОВА та мером міста завітали до 118-го будинку по вулиці Набережна Перемоги, щоб вшанувати пам'ять його мешканців. Адже саме у нього 14 січня Росія завдала нищівного удару, який зруйнував цілий під'їзд та забрав не одне життя.

Я пережив війну. Я сподівався, що більше ніколи не побачу подібних фотографій. Але дніпровські реалії показують, що ми нічого не вивчили в історії. Війна Росії проти України – це варварське вбивство мирного населення. Вшанування пам'яті 46 жертв російської атаки. Вони померли посеред канікул, вдома, де почувались у безпеці,

– написав Петр Павел.

Варто зауважити, що лише напередодні візиту Павела у місто, країна-терористка вкотре вгатила по цивільній інфраструктурі Дніпра. Натомість 29 квітня Росія вдарила по Нікопольському району області, поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді.

"Йдіть додому, поки не пізно"

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що обстріл області 29 квітня минувся без жертв. Натомість на іншій території було спокійно. За таким спокоєм насправді ж "титанічна праця наших оборонців".

Як поділився Сергій Лисак, саме натхненний відвагою українських захисників, Петр Павел залишив на бойовій техніці промовисті написи. Один з них має лише пару слів, які влучно передають усю суть.

Йдіть додому, росіяни. Поки не пізно!

– написав Петр Павел.

"Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, повернете собі свободу. Росія, додому!" – додав президент у своєму твітері.

Натомість Президенту Чехії передали унікальну каску як "згадку про Дніпропетровщину та її відважних людей".

Петр Павел залишив послання окупантам на бойовій техніці / Фото Дніпропетровської ОВА та Петра Павела