Пионтковский назвал событие, которое может закончить горячую фазу войны
Дальнейшие успехи Вооруженных Сил Украины на фронтах помогут завершить горячую фазу войны. После одного возможного события режим путина может оказаться под серьезной угрозой.
Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, путинский режим на самом деле не столь прочный. Если события на фронте пойдут по плану ВСУ – диктатора быстро уберут его "элиты".
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Одно событие способно изменить все
Пионтковский обратил внимание на недавние взрывы в селе Новофедоровка. По его мнению, такая операция – не только отличный военный эксперимент, но и психологический.
Один успешный удар создал серьезную панику среди местного населения и путинских приспешников. Он серьезно подорвал пропагандистские мифы оккупантов.
Как считает Пионтковский, освобождение Херсона от оккупантов поможет завершить горячую фазу войны. В этот момент вся лживая пропагандистская система получит серьезный удар. Им нужно будет как-то объяснить серьезную для себя неудачу. Это может постепенно запустить критические процессы в путинской верхушке.
Они боятся контрнаступления ВСУ. Если там (в Крыму – 24 канала) 9 самолетов уничтожили, и это привело к шоку. То после освобождения Херсона вся эта система лжи и пропаганды упадет. Им нужно будет назначить кого-то виновным, – отмечает Пионтковский.
Пионтковский об освобождении Херсона и будущем путина: смотрите видео
ВСУ постепенно продвигаются на Юге Украины
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