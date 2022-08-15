Пионтковский предположил, чем закончится история с гиркиным
Бывший главарь боевиков на Донбассе игорь гиркин стремится принять участие в войне россии против Украины. По последней информации, он перебрался из Крыма в Херсонскую область.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также добавил, что гиркин присоединился к рядам борцов против "нацизма в Украине".
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Чем закончится история с гиркиным
По словам публициста, он очень резко критикует путина за то, что тот "не является настоящим фашистом". Пионтковский отметил, что его активизация и вброс в политическое поле могут дать определенные результаты.
Возможно, вождю боевиков даже доверят какой-то отряд. Однако тогда его скоро найдут украинские силы. По мнению публициста, это может быть причиной его вбросов.
Допускаю, что до 15 декабря гиркина будет ликвидирована в боях под Херсоном,
– сказал Пионтковский.
Справка. Отряд игоря стрелкова-гиркина в 2014 году активно участвовал в захвате Славянска, начав таким образом войну на Донбассе. Впоследствии он стал так называемым "министром обороны" оккупированной территории Донбасса. В Украине против гиркина возбуждены дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности, пытки и умышленные убийства.
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Что известно о задержании гиркина в Крыму
- 13 августа появилась информация, что бывшего главаря боевиков на Донбассе задержали в Крыму, когда он пытался попасть на Херсонский фронт. Так он хотел присоединиться к рядам русской армии.
- Также известно, что он пытался пересечь границу по поддельному паспорту, по имени Сергея Викторовича Рунова, который использовал во время работы в спецслужбах. Однако продуманная операция маскировки провалилась.
- Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал задержание бывшего "министра обороны" псевдореспублики на оккупированной территории Донбасса. Он сообщил, что гиркина после задержания пропустили воевать в Херсонскую область. Однако эта информация еще нуждается в уточнении.