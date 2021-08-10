Меркель испытывает комплекс вины, – Пионтковский о визите канцлера в Киев

Ангела Меркель приедет 22 августа в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. Однако она не сможет решить проблему Украины – "Северный поток-2". Поэтому канцлер Германии испытывает комплекс вины.

Об этом в эфире авторской программы Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он уверен в том, что инициатива приехать в Киев принадлежала именно Ангеле Меркель.

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Меркель помогала Украине

Пионтковский вспомнил, что Меркель искренне хотела помочь Украине еще в первые месяцы агрессии России на Донбассе. Тогда именно канцлер Германии активно выступала в Евросоюзе за санкции против Кремля.

Однако противостоять 2 силам, всему немецкому бизнесу и своим партнерам по коалиции Меркель не могла. По словам публициста, поэтому касательно "Северного потока-2" произошло предательство.

Думаю, она испытывает комплекс вины. Однако она не приедет покаяться и точно не скажет о закрытии газопровода. Этого не будет,

– заверил Пионтковский.

"Ее дембельское настроение украинской дипломатии надо использовать, чтобы закрыть вопрос с формулой Штайнмайера и кластерами Макрона. "Северный поток-2" она уже не изменит, будем ждать выборов", – подытожил публицист.

В формуле Штайнмайера говорится о том, что Верховная Рада должна принять новый закон – об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Касательно кластеров – их предложила Франция и Германия как план движения к миру.

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