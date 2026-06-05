Зеленский хочет использовать ситуацию: Bloomberg назвало цель письма и его влияния на Путина

Открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину должно было усилить общественное давление на Кремль и побудить Москву к конкретным действиям по прекращению войны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые ознакомлены с ситуацией.

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На что должно было повлиять письмо Зеленского?

Соответствующее письмо президента появилось в момент обсуждений возможности проведения переговоров с участием Украины и России между странами с наиболее развитыми в Европе экономиками – Германии, Франции и Великобритании.

Издание пишет, что подобные усилия союзников активизировались на фоне того, что переговоры при посредничестве американской стороны зашли в тупик. В то же время Украина усиливает давление на Россию ударами вглубь ее территории.

Более того, согласно обнародованной информации, некоторые признаки сопротивления намерениям российского диктатора Владимира Путина продолжать войну уже фиксируют "на самом высоком уровне в Москве", то есть, так сказать, среди местных элит.

Кроме вышеупомянутого, украинскую инициативу о мирных переговорах, изложенную в письме Владимира Зеленского, приветствовал американский президент Дональд Трамп, по мнению которого, Киеву и Москве "следует уладить разногласия".

Аналитик Алекс Кокчаров считает, что письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину действительно увеличивает вероятность возобновления переговоров, но, по его мнению, заключения соглашения в ближайшие 6 месяцев маловероятно.

Зеленский использует улучшенное боевое положение Украины, чтобы продвигать переговоры, однако Путин, похоже, все еще рассматривает дипломатию как способ обеспечить территориальные достижения России и выиграть время,

– предположил он.

Что этому предшествовало?

Напомним, накануне стало известно, что президент написал открытое письмо к диктатору. Зеленский призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о письме и реакцию международного сообщества на это обращение. Впрочем, любых содержательных реакций на письмо пресс-секретарь отказался давать.

Кстати, политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала сказал, что письмо Владимира Зеленского к Путину стало гениальным ходом, поскольку на самом деле в нем обращался и к российским элитам и миллионам граждан.