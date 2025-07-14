Почему у Германии остались только 6 Patriot, и куда она дела еще 3

На начало полномасштабного вторжения России Германия располагала 12 батареями систем противовоздушной обороны Patriot. Однако по состоянию на сейчас боеспособными остаются только шесть.

Часть передавали Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Смотрите также Patriot и другое военное оборудование: Трамп пообещал предоставить новую помощь Украине

Куда Германия подела свои системы Patriot?

Три батареи были переданы Украине – частично в сотрудничестве с Нидерландами. Еще две – арендованы Польшей. Одна постоянно используется для учений или находится в ремонте, поэтому не считается среди боевых. В результате Германия имеет всего шесть систем, находящихся на боевом дежурстве.

История с передачей батарей Польше началась еще в марте 2022 года, когда Германия временно развернула два комплекса Patriot и свои истребители Eurofighter на территории Польши на фоне роста угроз. Однако уже в июле они были выведены. А в ноябре Берлин предложил Варшаве официально взять системы в аренду. Эта сделка оказалась выгодной Германии, ведь позволила сэкономить на обслуживании техники.

В то время польская сторона призвала передать системы непосредственно Украине, однако Берлин настаивал на необходимости согласования такого шага с НАТО. В декабре 2022 года Варшава все же приняла предложение, но глава минобороны Польши Мариуш Блащак тогда в очередной раз подчеркнул, что лучшее решение – усилить ими украинское ПВО.

Усиление украинской ПВО этими комплексами таки произошло в апреле 2023 года. Фактически подготовка украинских операторов системы началась через несколько месяцев после решения Берлина о передаче двух батарей Patriot в аренду полякам. То есть в целом решение передавать Patriot в Украину, было принято почти сразу после сдачи двух ЗРК в аренду.

Есть предположение, что арендованные Польшей комплексы могли быть размещены для охраны хаба в Жешуве, через который поставляется помощь Украине. Это могло быть условием для его функционирования.

Сегодняшнее заявление Писториуса, вероятно, направлено на то, чтобы объяснить общественности и партнерам, почему Берлин пока не может предоставить Украине больше систем Patriot.

Напомним, во время своего интервью Писториус отметил, что Берлин уже передал Украине три из двенадцати имеющихся систем Patriot. Сейчас у Германии осталось только шесть. В то же время Германия хотела бы купить две системы для Украины в США.