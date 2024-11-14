Из ведущих – в Пентагон: кто такой Пит Хегсет и почему в США напуганы из-за кандидата Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп активно готовит новую команду, с которой будет работать. Так, новым министром обороны и главой Пентагона может стать телеведущий Пит Хегсет.

Выбор Трампа шокировал Вашингтон, ведь он выбрал человека, который фактически не имеет опыта в политике, управлении или военном деле. Что известно о кандидате в министры обороны и главы Пентагона Пита Хегсета, что он говорил об Украине и почему в США шокированы этой кандидатурой – рассказывает 24 Канал.

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Кто такой Пит Хегсет

Дональд Трамп в своей сети Truth Social 12 ноября сообщил, что избрал на должность министра обороны Пита Хегсета. Если эту кандидатуру поддержат в конгрессе, то Хегсет заменит действующего главу Пентагона Ллойда Остина после инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2025 года.

Пит – это человек с характером, умный и настоящий патриот Америки. С Питом во главе, враги Америки должны знать – наша армия снова станет великой, а Америка никогда не сдастся,

– написал Трамп о своем кандидате.

Пит Хегсет – 44-летний американский телеведущий телеканала Fox News. С 2014 года он был политическим комментатором. Телеведущий – уроженец Миннеаполиса, штат Миннесота.



Пит Хегсет / Фото Getty Images

Образование Хегсет получил в Принстонском университете, где получил степень бакалавра гуманитарных наук, а после – в Гарвардском, где получил степень магистра государственной политики, член Лиги Плюща. Со времен студенчества он участвовал в консервативной и республиканской политике, однако никогда не занимал должностей в правительстве.

Свою карьеру Пит Хегсет начал строить в 2003 году, когда начал работать в компании Bear Stearns (до 2008 года эта компания была одним из крупнейших инвестиционных банков и игроков на финансовых рынках мира). Там Хегсет занимал должность аналитика рынков акционерного капитала.

Вместе с тем, Хегсет начал и военную карьеру. Сначала он стал пехотным офицером Национальной гвардии Миннесоты. Уже в 2004 году его вызвали на военно-морскую базу Гуантанамо, где он служил командиром пехотного взвода и охранял тюрьму. После этой службы его наградили Похвальной медалью армии.

После Гуантамо Хегсет добровольно пошел служить в Ирак – Багдад и Самарру. Там он занимал должность командира пехотного взвода, а позже в Самарре – должность офицера военно-гражданской администрации. За время пребывания в Ираке Хегсет был награжден Бронзовой Звездой, Значком боевого пехотинца и второй Похвальной медалью армии.

В 2012 году Хегсет оказался на службе в Афганистане. Он исполнял обязанности старшего инструктора по борьбе с повстанцами в Центре подготовки по борьбе с повстанцами в Кабуле.

В 2014 году, как мы уже писали ранее, Хегсет начал работать на телеканале Fox News, где вел различные шоу и был политическим комментатором. Сейчас Хегсет живет в Теннесси, имеет жену Дженни, с которой воспитывает 7 детей.

Как Хэгсет познакомился с Трампом

Поскольку канал Fox News – лояльный к республиканцам, то Трамп был частым гостем на их шоу. Журналисты АР пишут, что именно благодаря телешоу Трамп и Хегсет нашли общий язык, а со временем – начали дружить. Их дружба оказалась настолько крепкой, что во время первого президентского срока, в 2016 году, Хегсет служил неофициальным советником Трампа. Как пишут в открытых источниках, именно он убедил Трампа помиловать 3 американских солдат, обвиненных или осужденных за военные преступления, связанные с расстрелом некомбатантов в Ираке.

В целом, Хегсет – сторонник Трампа. Он постоянно защищал его противоречивые заявления о НАТО или войне в Украине.



Пит Хегсет и Дональд Трамп во время одного из интервью / Скриншот с видео

Что говорил Хегсет об Украине

На своих страницах Пит Хегсет нет заявлений относительно войны в Украине. Самый известный свой комментарий телеведущий дал в феврале 2022 года, когда Владимир Путин начал вторжение.

Так, в эфире Fox News Хегсет сказал, что события в Украине имеют важное значение. Впрочем, телеведущий быстро сменил фокус, переведя тему на проблемы США.

То, что происходит в Украине, важно. Но все это блекнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на улицах, с либерализмом, который я вижу в своей культуре, с инфляцией, которую я вижу в своем кармане качество жизни рядовых американцев снизилось,

– говорил Хегсет о начале войны России против Украины.

В первые недели полномасштабной войны Хегсет называл Путина военным преступником, выступал за ускорение оказания помощи Украине и критиковал Байдена за медленные решения.

Тогда же Хегсет раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, являются "устаревшими, лишенными вооружения, под угрозой вторжения и бессильными", похвалил действия Китая, который имеет "полный спектр долгосрочного видения". Но вместе с тем, важно подчеркнуть, что Хегсет не хочет, чтобы США глубже приобщались к войне против России. В одном из шоу телеведущий отмечал: "Если Украина сможет защитить себя... прекрасно, но я не хочу, чтобы американское вмешательство заходило глубоко в Европу и заставляло Путина чувствовать себя загнанным в угол".

Однажды Хегсет даже выругался в адрес российского диктатора.

"Это война Путина, дайте мне мое дерьмо", – сказал Хегсет.

Впрочем, пока точная позиция Хегсета по Украине и войне, которую развязала Россия, остается неизвестной. После выступлений в феврале 2022 года телеведущий не делал заявлений по этому поводу.

Как в США реагируют на кандидатуру Хегсета

Кандидатура Пита Хегсета на пост министра обороны США и главы Пентагона шокировала и напугала Вашингтон. Хотя телеведущий и участвовал в деятельности консервативных общественных организаций, таких как Vets For Freedom, где защищали интересы ветеранов Ирана и Афганистана, и Concerned Veterans for America, однако он не имеет никакого политического или управленческого опыта.

Так, ряд действующих и бывших должностных лиц Пентагона обеспокоены, а некоторые – действительно напуганы из-за возможного назначения Хегсета. Главной причиной является его неопытность в управлении крупными структурами.

Вы бы доверили ему управлять Walmart (американская сеть супермаркетов – 24 Канал)? Ведь именно столько у нас сотрудников,

– сказал один из экс-чиновников Пентагона в комментарии Politico.

Другой экс-чиновник отметил, что Хегсет – "только персонаж Fox News, который никогда не работал в правительстве". Собеседники Politico отмечают, что работа в министерстве обороны США – очень серьезная, а если ее возглавит человек-исполнитель, который "только говорит о военном деле и не делает ничего значимого для национальной безопасности после службы в армии", то это может стать настоящей катастрофой.

Кроме того, политики акцентируют, что Пентагон – это система, которая поддерживает и национальную безопасность по всему миру. Сейчас же возможное назначение Хегсета комментируют сдержанно. Часть чиновников надеется, что уже бывший телеведущий, который, к слову, уволился в день, когда Трамп решил выдвинуть его на должность, изменит подход к вопросам национальной безопасности, когда получит доступ к секретным материалам.