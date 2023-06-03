Неадекватное поведение и нарушение ПДД: в Киеве водитель троллейбуса пьяным возил людей

На днях в Киеве водитель троллейбуса решил, что сесть за руль под хмельком – хорошая идея. Только благодаря бдительности и ответственности пассажира это не завершилось трагедией.

Обеспокоенный пассажир позвонил по телефону на линию 102 и пожаловался на водителя. Поэтому правоохранителям вовремя удалось остановить габаритный общественный транспорт и не допустить возможное ДТП.

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В крови было 2,15 промилле

Как сообщили правоохранители, пассажир пожаловался на водителя из-за того, что он неадекватно вел себя за рулем и нарушал ПДД. Он считал, что поведение водителя обусловлено алкогольным опьянением.

Остановить троллейбус полицейским удалось в Шевченковском районе столицы. Еще до применения прибора Драгер они заметили, что 43-летний водитель действительно имеет признаки алкогольного опьянения.

Как отметили в патрульной полиции Киева, это подтвердил и алкотестер. Результат проверки показал, что в крови было 2,15 промилле. И это при допустимом содержании алкоголя в 0,2 промилле.

"Выпил литр пива. Крепкого", – так объяснил патрульным признаки опьянения водитель троллейбуса,

– отметили правоохранители.

Водитель троллейбуса был под хмельком: видео

Водителя ждет большой штраф

После установления серьезного правонарушения патрульные отстранили водителя от вождения, составили на него протокол и сообщили перевозчику о происшествии.

Друзья, это яркий пример Community policing – когда блюстители порядка и община совместными усилиями создают безопасную среду. Спасибо неравнодушному киевлянину за активную общественную позицию!

– подчеркнули в пресс-службе столичной патрульной полиции

Отметим, что на водителя составили протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Ее нарушение карается штрафом в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Вождение под хмельком привело к трагедии