Меньше половины готовятся, остальные – "бухают", – Арестович о мобилизованных в России

"Вторая армия мира" также занимает ведущее место в списке "самой синей" армии. Внештатный советник Офиса Президента рассказал, как происходит обучение российских солдат перед отправкой на фронт.

Учитывая все проблемы российских военнослужащих, неудивительно, почему они целыми днями пьют. Однако стоит отметить, что есть процент мобиков, которые стараются перед гибелью хоть чуть-чуть освоить военное дело, но это меньше половины от общего числа призванных мужчин.

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Сколько российских мобилизованных "сидят без дела"

По словам Арестовича, Кремлю удалось мобилизовать даже не 300 тысяч военных, а всего 238. Похоже, что желающих умирать на войне в Украине нашлось не так много, но и те не являются солдатами "высшего сорта".

Из 238 тысяч "чмобиков" к подготовке приступили всего 43%. Другие сидят по спортзалам школ и так далее без дела, бухают,

– внештатный советник ОП.

Он подчеркнул, что российские военкоматы прямо-таки не справляются с таким нашествием людей, поэтому и значительная часть захватчиков сидит без дела. Одной из причин, почему пункты мобилизации не могут обеспечить всех военных формой, оружием и учебной программой является совпадение "частичного призыва" с регулярным "осенним".

Арестович о пьянстве в российской армии: смотрите видео

У мобилизованных оккупантов проблемы: актуальная информация

Ни для кого уже не новость, что российские военкоматы вручают повестки всем подряд. В ряды вражеской армии мобилизовали больного гепатитом C мужчину, который состоит на учете из-за наркозависимости. Интересно, что призывник не проходил никакой медицинской комиссии и вообще при очень "загадочных" обстоятельствах стал военнослужащим.

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Однако есть и успехи во вражеской армии. Недавно один из новомобилизованных захватчиков побил рекорд с момента пребывания на войне. Перед тем, как оккупанта взяли в плен, он успел повоевать целых полтора часа.

Достойно внимания – Арестович о мобилизации в Украине: смотрите видео