"Вы крысы тыловые": оккупанты в Мелитополе устроили перестрелку из ФСБ и полицейскими

В ночь на 16 июня во временно оккупированном Мелитополе было неспокойно. Солдаты "второй армии мира" занялись своим обычным делом – попойкой.

Как сообщается, оккупанты, заселившиеся в одну из квартир девятиэтажек, с 22:00 устроили пьянку. Сначала они пели песни, громко включали музыку, ругались и кричали с балконов.

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Оккупанты устроили стрельбу

Гуляние "освободителей" проходило под боком у дежурной комендатуры, поселившейся в корпусе бывшего училища №24. Собственно, из-за шума российских солдат местные вызвали полицию.

Однако, как оказалось, этого было мало, поэтому на помощь приехали военная полиция, сотрудники ФСБ, военной комендатуры и других силовых ведомств.

Пьяные солдаты начали кричать с балкона: "Вы крысы тыловые, а мы воевали" и так далее. А потом и вовсе открыли огонь по тем, кто приехал их усмирять,

– говорится в сообщении.

Все закончилось тем, что пьяных военных избили и увезли в неизвестном направлении.

Перестрелка между оккупантами – дело привычное