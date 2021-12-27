Пьяный водитель сбил двоих детей на Закарпатье: погиб 9-летний мальчик

Вечером 26 декабря в Береговском районе Закарпатья произошло ДТП. 34-летний пьяный водитель автомобиля Audi наехал на двоих детей.

В результате аварии погиб 9-летний мальчик. В то же время другого, 8-летнего мальчика, забрали в больницу с закрытым переломом тазобедренного сустава.

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Детали дорожно-транспортного происшествия

Пьяный водитель не справился с управлением и наехал на детей, которые стояли на правом краю проезжей части. После этого он не остановился, а поехал дальше.

Злоумышленник преодолел еще 300 метров и врезался в ограждение.

Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортом в состоянии опьянения. Водителя задержали, он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.

ДТП в Украине: последние новости

Жуткая авария произошла 26 декабря в Белоцерковском районе Киевской области. 34-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2109 и вылетел в кювет. На пассажирском сиденье в момент аварии находился 14-летний племянник водителя, он погиб.

В Днепропетровской области 24 декабря в аварию попала многодетная семья. В результате трагедии погибли 12-летний ребенок и младенец до года. Также пострадал еще один 8-летний ребенок в семье.

Чрезвычайно мощная авария произошла в Одесской области вечером 24 декабря. По предварительным данным, нетрезвый лейтенант ВСУ не справился с управлением и вылетел за пределы дороги.

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В то же время, следователи будут просить суд на период расследования взять мужчину под стражу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.