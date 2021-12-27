Пьяный водитель сбил двоих детей на Закарпатье: погиб 9-летний мальчик

27 декабря 2021 , 14:13
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Источник:

МВД

Вечером 26 декабря в Береговском районе Закарпатья произошло ДТП. 34-летний пьяный водитель автомобиля Audi наехал на двоих детей.

В результате аварии погиб 9-летний мальчик. В то же время другого, 8-летнего мальчика, забрали в больницу с закрытым переломом тазобедренного сустава.

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Детали дорожно-транспортного происшествия

Пьяный водитель не справился с управлением и наехал на детей, которые стояли на правом краю проезжей части. После этого он не остановился, а поехал дальше.

Злоумышленник преодолел еще 300 метров и врезался в ограждение.

Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортом в состоянии опьянения. Водителя задержали, он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.

Важно! В то же время, следователи будут просить суд на период расследования взять мужчину под стражу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Княжик