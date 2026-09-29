Как рассказал в эфире 24 Канала бывший член правительства Польши Петр Кульпа, заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте об неопределенности оборонных механизмов являются попыткой сохранить единство блока. По словам эксперта, пятая статья Вашингтонского договора 1949 года с самого начала содержала высокую степень неопределенности. Это позволяет Вашингтону не поддаваться на провокации и не давать европейским партнерам втягивать себя в большую войну.

Иллюзия безусловной защиты

Кульпа пояснил, что в отличие от Брюссельского договора 1948 года, который требовал немедленной военной помощи всеми средствами, современные правила Альянса значительно мягче.

Если в случае нападения на какую-либо страну все остальные соберутся и отправят в ее столицу сообщение о моральной поддержке – формально обязательство по НАТО будет выполнено, поскольку предприняты совместные действия в поддержку,

– – пояснил Кульпа, бывший член правительства Польши.

Ключевые ресурсы разведки и дальнобойного вооружения сосредоточены именно в США, тогда как европейские государства не располагают инструментами для нанесения ударов вглубь России на тысячи километров. Из-за этого в Европе растут опасения относительно возможных тайных договоренностей между Вашингтоном и Москвой. В качестве примера Кульпа привел ситуацию в Иордании, где американская система ПВО не сработала во время атаки, поскольку ее дистанционно отключили сами Соединенные Штаты.

Ставка на собственные силы

Потеря абсолютного доверия к американским "зонтикам" безопасности заставляет Европу искать альтернативы. В частности, европейские страны готовы финансировать создание системы противоракетной защиты "Фрея", основанной на украинских технологиях. В случае реальной агрессии действенную поддержку будут оказывать только те государства, которые сталкиваются с общими рисками в сфере безопасности и осознают общую угрозу.

Обратите внимание. Полное интервью с Петром Кульпой можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что президент Чехии Петр Павел предупредил о необходимости более жесткой реакции Альянса на российские провокации. По его словам, странам НАТО придется самостоятельно сбивать вражеские дроны и самолеты, чтобы не демонстрировать слабость перед Кремлем. В то же время в самом блоке впервые обнародовали засекреченные требования по подготовке гражданского населения к возможной войне с Россией.