Як розповів в ефірі 24 Каналу колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа, заяви генсека НАТО Марка Рютте щодо невизначеності оборонних механізмів є спробою зберегти єдність блоку. За словами експерта, п'ята стаття Вашингтонського договору 1949 року від самого початку містила високий рівень невизначеності. Це дозволяє Вашингтону не піддаватися на провокації та не дозволяти європейським партнерам втягувати себе у велику війну.

Ілюзія безумовного захисту

Кульпа пояснив, що на відміну від Брюссельського договору 1948 року, який вимагав негайної військової допомоги всіма засобами, сучасні правила Альянсу значно м'якші.

Якщо в разі нападу на якусь країну всі інші соберуться і пошлють у її столицю повідомлення про моральну підтримку – формально зобов'язання за НАТО буде виконано, бо предпринято спільні дії в підтримку,

– Кульпа, колишній член уряду Польщі.

Ключові ресурси розвідки та далекобійного озброєння зосереджені саме у США, тоді як європейські держави не мають інструментів для ударів углиб Росії на тисячі кілометрів. Через це в Європі зростають побоювання щодо можливих таємних домовленостей між Вашингтоном та Москвою. Як приклад Кульпа навів ситуацію в Йорданії, де американська система ППО не спрацювала під час атаки, оскільки її дистанційно вимкнули самі Сполучені Штати.

Ставка на власні сили

Втрата абсолютної довіри до американських безпекових парасольок змушує Європу шукати альтернативи. Зокрема, європейські країни готові фінансувати створення системи протибалістичного захисту "Фрея", яка базується на українських технологіях. У разі реальної агресії дієву підтримку надаватимуть лише ті держави, які мають спільні безпекові ризики та усвідомлюють спільну загрозу.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з Пьотром Кульпою можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Чехії Петр Павел попередив про необхідність жорсткішої реакції Альянсу на російські провокації. За його словами, країнам НАТО доведеться самостійно збивати ворожі дрони та літаки, щоб не демонструвати слабкість перед Кремлем. Водночас у самому блоці вперше оприлюднили засекречені вимоги щодо підготовки цивільного населення до можливої війни з Росією.