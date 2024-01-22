"Удушение" всего южного плацдарма: что может изменить ситуацию на левобережье Херсонщины

Российские захватчики продолжают попытки вытеснить украинских военных из плацдарма, созданного на левом берегу Херсонщины. Впрочем, ситуация в оукупантов там не слишком хорошая. Это подтверждают жалобы самих бойцов, которые они адресуют главе минобороны Сергею Шойгу.

Оккупанты, которые находятся в Крынках, записали жалкое обращение к Шойгу, в котором рассказали о давлении Вооруженных сил Украины. Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, что эти жалобы отчетливо демонстрируют весь российский менталитет.

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Будет ли иметь влияние заявление оккупантов

Российские захватчики говорят, что недовольны условиями, в которых им приходится воевать, а также говорят о плохом материальном обеспечении. Однако эти жалобы вряд ли приведут к серьезным изменениям и окажут влияние на ситуацию на линии фронта.

Российский солдат имеет такой специфический менталитет, что может критиковать, выступать против своего командования, но когда приходит приказ идти в бой, в своей основной массе – все они в бой идут,

– заметил Петр Черник.

По его словам, изменить ситуацию могло бы, например, захват в плен бойцов всего батальона, говорится о примерно 500 людях, или каскадное обрушении фронта. Пока этого не будет, не стоит ожидать резких сдвигов на Херсонщине.

Важно не детализировать, но на левом берегу мы сумели выдержать тактическую скрытность наших действий. Смещение артиллерийских рубежей окупантов глубже в материк, прежде всего позволит выдохнуть Херсону от артиллерийских ударов.

Если удастся создать буферную зону хотя бы на 30 километров, наши HIMARS смогут работать по логистике Перекопского перешейка, а это уже удушение в стратегическом смысле всего южного плацдарма. Эта тяжелая работа продолжается и пока не видно ее завершения,

– подчеркнул Черник.

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