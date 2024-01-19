Есть ли у россиян силы на левобережье Херсонской области, чтобы подвинуть ВСУ: Гуменюк ответила

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу временно оккупированной Херсонской области. Сейчас россияне сконцентрировали огромную группировку войск, чтобы пытаться противодействовать нашим защитникам.

Об этом в эфире телемарафона отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. В то же время она подчеркнула, что Силы обороны продолжают работать по врагу, передает 24 Канал.

К теме "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины

Гуменюк рассказала о ситуации у врага на левобережье

Полковник подчеркнула, что общая концентрация оккупационных войск на левом берегу очень высока. По ее словам, это более 70 тысяч человек.

Следует понимать, что они (россияне – 24 Канал) при этом имеют возможность маневрировать в площадях (территории левобережья Херсонской области – 24 Канал). Потому что действительно за ними большой материковый кусок Украины, который они оккупировали,

– отметила она.

Гуменюк также подчеркнула, что на оккупированной территории Херсонской области сосредоточено и несколько сотен единиц техники. Это означает, что противник имеет возможность подавать ее к линии боевого столкновения дозировано.

"Что они и делают. Потому что те дозы, которые они использовали, мы уже все уничтожили", — рассказала полковник.

Напоследок спикер подчеркнула, что на линии столкновения плацдарма наших защитников выстроилась некая полоса "кладбища" вражеской техники. По словам Гуменюк, к этой технике враг уже даже не решаются двигаться.

Гуменюк объяснила, почему ночью было тихо