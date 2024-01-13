Враг теряет уверенность, – сказала Гуменюк, что происходит на левобережье Херсонщины

13 января 2024, 21:59
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Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области. На этом направлении стало больше профессиональных российских военных, однако вместе с ними появились и новые проблемы.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. Это обусловлено, в частности, раздором внутри оккупационной армии.

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Что происходит на Херсонском направлении

В Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа "Шторм Z". Однако вместе с тем увеличилось количество морских пехотинцев.

Действительно, они подтянули оперативные резервы с использованием морской пехоты и десантно-штурмовых войск. Но при этом у них есть существенный морально-психологический диссонанс,
– отметила Наталья Гуменюк.

Дело в том, что эти подразделения уже обучены, осознают мощность этой операции и понимают, что без поддержки авиации и бронетехники, штурмы удачными быть просто не могут. Требуя такую поддержку у командования, оккупанты подвергают себя внутренним спорам.

"Мы констатируем волнообразный спад и подъем штурмовых действий. Они, как только аккумулируют усилия, повышают интенсивность штурмов до 9 – 10 в сутки. Как только у них возникает внутреннее недоразумение, снова происходит спад – 2 – 4 штурма", – рассказала Гуменюк.

Силы обороны контролируют ситуацию. Штурмы россиян в большинстве своем неудачны, поэтому им приходится возвращаться на занятые позиции. К слову, в районе украинского плацдарма обустроена "полоса невозврата" из бронетехники, сожженной Силы обороны.

"Переходя этот психологический рубеж, враг теряет уверенность в собственных действиях", – пояснила спикер ОК "Юг".

Украинским военным удается удерживать плацдарм и расширять его.

Последние новости с левобережья Херсона

  • В течение нескольких последних дней российские оккупанты уменьшили количество штурмов на Херсонском направлении. А украинские военные в это время демонстрируют отличную работу по уничтожению техники врага. За 11 января Силы обороны уничтожили 18 единиц бронетехники врага, 11 из которых тяжелая артиллерия.
  • Собственно, именно упомянутые морпехи не желают проводить штурмовые действия. Многие оккупанты видят такой боевой выход как билет в один конец Ведь даже эвакуация – это довольно сложный процесс, который не могут нормально провести из-за естественной фортификации – реку Днепр.
  • Следует также добавить, что в Министерстве обороны Великобритании сообщили об успехах Сил обороны в Крынках. Благодаря эффективному использованию FPV-дронов в этом селе уничтожили 90% российской военной техники.

Автор: Віра Коновал