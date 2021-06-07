План действий для членства: в НАТО нет согласия относительно Украины

Украина ожидает от НАТО план действий по вступлению. Однако, в самом Альянсе единогласного решения относительно членства Украины пока нет.

На грядущем форуме НАТО по Украине и Грузии будет сделана совместное заявление. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

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Консенсуса по Украине и Грузии нет

Украина и Грузии стремятся получить план действий по членству в Альянсе. Касательно этого Мирча Джоанэ подчеркнул: на грядущий встрече 15 июня лидеры Альянса не дадут согласие на это решение.

НАТО – организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет,

– объяснил заместитель генсека.

В то же время Мирча Джоанэ заверил, что на итоговом заявлении саммита будет подтверждение что у Украины и Грузии есть перспектива членства в Альянсе. "Официальный ответ – это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", – заявил он.

Не все поддерживали вход Румынии в НАТО

О том, что ПДЧ для Украины не предоставят в середине июня на саммите, ранее говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подтвердил , что 14 июня на саммите НАТО Украина не получит План действий по членству в Альянсе.

Мирча Джоанэ также призвал Украину не разочаровываться и привел пример Румынии. Ведь в девяностых не все члены НАТО поддерживали вступление Румынии. Впрочем, все изменилось со временем. Рецепт успеха – держать курс, не сдаваться и проводить реформы.

... был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нс были большие проблемы в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменилось и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО,

– рассказал он.