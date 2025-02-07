Трамп этого вслух не сказал: что россияне пытаются выкрутить в свою пользу

В СМИ существуют различные варианты "плана" Дональда Трампа по завершению войны, а также концепции спецпредставителя США в вопросах Украины и России Кита Келлога. Однако не все медиа распространяют правдивую информацию по этому поводу.

Говорится именно о российских изданиях, которые "вытягивают" из президента США слова, которые он не говорил о Владимире Путине. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. отметив, что на подобные фейки нужно иметь "холодную" реакцию.

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Как россияне искажают слова Трампа

По словам политтехнолога, в концепции окончания войны Трампа и Келлога (которой официально ещё нет), пока не хватает важной детали – понимания, что президент США будет требовать от Путина. Об этом он официально ни разу не сказал, остается только догадываться.

Этим пользуются россияне. Когда видят, что концепция "опоздала", печатают свои "планы" в фейковых изданиях и распространяют на Западе. Таким фейковым "планам" внимание уделять не нужно,

– отметил Шейтельман.

Он отметил, что важно слушать официальные заявления от США. Например, Келлог недавно подчеркнул важность усиления санкций против России. Особое внимание он обратил на увеличение санкций в отношении добычи и экспорта нефти страны-агрессора.

Однако о самом плане Келлог отказывается говорить, а особенно его представлять на Мюнхенской конференции. Он сказал, что план не его, а Трампа, поэтому именно он его представит, когда придет время,

– отметил политтехнолог.

К слову, политтехнолог Тарас Загородний высказал мнение о том, что давние сообщения СМИ о том, как выглядит "план" Трампа могут быть "сырыми" вариантами. Даже, если пункты плана действительно будут выглядеть не лучшим образом для Украины, наша страна сейчас должна добиваться своего для выгодных позиций.