Война в Украине длится с 2014 года, полномасштабное вторжение – почти 3 года, поэтому каждый день может стать кульминацией. Украинские военные имели успехи в течение 2022 – 2024 годов, очередная кульминация может наступить в следующем году, которая будет касаться переговоров.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что Дональд Трамп будет иметь целью в первые дни своего президентства завершить войну, но это может произойти, если в мире произойдут еще несколько "неприятных" для России событий. Сам же Кремль сейчас максимально пытается избежать процесса переговоров.

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Кульминация войны в следующем году

По словам российского правозащитника, в 2022 году кульминацией было украинское контрнаступление в Харьковской области, а не начало полномасштабного вторжения в феврале и "Киев за 3 дня".

Тогдашний успех украинских военных был шансом завершения войны, но в это время партнеры Украины должны были бы приложить все усилия – увеличить военную помощь и ввести контингенты своих войск.

Это был действительно шок. В сентябре, за неполные 2 недели, была освобождена большая часть украинской территории. Как так? Москва наступает и здесь теряет половину области,

– отметил Фейгин.

В 2023 году кульминационным моментом можно было считать рейд Евгения Пригожина, а в 2024 – прорыв ВСУ в Харьковской области и Курская операция.

Сейчас будущий президент США, по словам Фейгина, в первые дни своей каденции будет пытаться завершить российско-украинскую войну. Трамп хочет сделать экономические, геополитические, военные условия, чтобы вызвать кульминацию. Однако рычаги влияния США заставят обе стороны пойти на определенные уступки.

В то же время российский правозащитник отметил, что для того, чтобы этот процесс начался, должны состояться еще много важных событий. Это может быть "новый марш" Пригожина, плохое самочувствие Путина, потеря одного из участников геополитики или экономический коллапс.

Однако кульминация – это не один момент, это решительный шаг в сторону переговоров и достижения каких-то договоренностей. Такая кульминация войны может быть зимой 2025 года, вероятнее всего, что мы это увидим, но не факт, что это будет означать окончание войны,

– пояснил он.

Фейгин добавил, что достижение мира является проблемой из-за условий России, которая максимизирует результат и хочет "выжать" для себя максимум. Еще в июне этого года российский диктатор заявил, что Украина должна вывести свои войска из нескольких областей, чтобы прекратить войну и начать переговоры.

Теперь же Дмитрий Песков заявил, что мир, якобы, возможен при условии отмены декрета Владимира Зеленского о запрете контактов с российским руководством и возвращения к Стамбульским соглашениям.