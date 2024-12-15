Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Дональд Трамп матиме на меті в перші дні свого президентства завершити війну, але це може статись, якщо в світі відбудуться ще кілька "неприємних" для Росії подій. Сам же Кремль зараз максимально намагається уникнути процесу переговорів.

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Кульмінація війни наступного року

За словами російського правозахисника, у 2022 році кульмінацією був український контрнаступ в Харківській області, а не початок повномасштабного вторгнення у лютому та "Київ за 3 дні".

Тодішній успіх українських військових був шансом завершення війни, але в цей час партнери України мали б докласти усіх зусиль – збільшити військову допомогу та ввести контингенти своїх військ.

Це був справді шок. У вересні, за неповні 2 тижні, була звільнена велика частина української території. Як так? Москва наступає і тут втрачає половину області,

– зауважив Фейгін.

У 2023 році кульмінаційним моментом можна було вважати рейд Євгенія Пригожина, а у 2024 – прорив ЗСУ в Харківській області та Курська операція.

Зараз майбутній президент США, за словами Фейгіна, у перші дні своєї каденції буде намагатись завершити російсько-українську війну. Трамп хоче зробити економічні, геополітичні, воєнні умови, щоб викликати кульмінацію. Однак важелі впливу США змусять обидві сторони піти на певні поступки.

Водночас російський правозахисник наголосив, що для того, щоб цей процес почався, повинні відбутись ще багато важливих подій. Це може бути "новий марш" Пригожина, погане самопочуття Путіна, втрата одного з учасників геополітики чи економічний колапс.

Однак кульмінація – це не один момент, це рішучий крок в сторону перемовин і досягнення якихось домовленостей. Така кульмінація війни може бути взимку 2025 року, найімовірніше, що ми це побачимо, але не факт, що це означатиме закінчення війни, –

пояснив він.

Фейгін додав, що досягнення миру є проблемою через умови Росії, яка максимізує результат та хоче "вичавити" для себе максимум. Ще в червні цього року російський диктатор заявив, що Україна повинна вивести свої війська з декількох областей, щоб припинити війну та почати переговори.

Тепер же Дмітрій Пєсков заявив, що мир, буцімто, можливий за умови скасування декрету Володимира Зеленського щодо заборони контактів з російським керівництвом і повернення до Стамбульських угод.