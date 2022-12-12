Не исключают поражения, – Галлямов рассказал детали плана эвакуации Кремля в Венесуэлу
Недавно стало известно о том, что у Кремля есть план эвакуации на случай поражения в войне в Украине. Российское руководство собирается бежать от правосудия и ответственности в Латинскую Америку, а именно в Венесуэлу.
Несколько дней назад о такой вероятности в своем телеграмм-канале сообщил, ссылаясь на инсайдерские источники, российский политолог Аббас Галлямов, которые когда-то работал в команде Путина и писал для него речи. О деталях этого плана побега он рассказал 24 каналу.
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Побег – сейчас запасной вариант
По словам Галлямова, этот побег является планом второго или даже третьего порядка, запасным и вспомогательным вариантом. То есть это не значит, что в Кремле уже собирают чемоданы, поставили крест на своих перспективах и думают только об отступлении. На самом деле они продолжают бороться, и дальше будут цепляться за власть. Однако самое важное все же то, что они уже не исключают для себя поражения.
По имеющейся у политолога информации, подготовка к реализации этого проекта эвакуации, который назвали "Ноев Ковчег", началась еще весной, в марте – апреле, когда стало ясно, что план блицкрига провалился. Тогда многие из путинского окружения буквально впали в панику. Ведь никто не ожидал, что Украина ответит столь мощными ударами, российская армия окажется вовсе не боеспособной, а Запад или же почти весь мир станет гораздо более консолидированным, чем предполагалось.
В тот момент они поняли, что все это может закончиться коллапсом, и начали прорабатывать этот вариант на случай отступления.
– подчеркнул Галлямов.
Аббас Галлямов рассказал о плане эвакуации Кремля: смотрите видео
Какие пути для отхода рассматривали россияне
Так, сначала кремлевские элиты планировали бежать в Китай, но быстро разочаровались в нем. Ведь на китайцев, как говорится, где сядешь, там и слезешь, тем более что они не церемонятся с проигравшими. Россияне осознали, что в сложных отношениях Китая и Штатов есть направления, где можно торговаться, так что китайцы смогут без проблем сдать их в Гаагу.
Альтернативный вариант предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин – один из самых близких к Путину людей еще со времен петербургского периода. Он предложил бежать в Венесуэлу, ведь находится в очень хороших отношениях с тамошним нелегитимным президентом Николасом Мадуро.
Поэтому уже с июня правая рука Сечина Юрий Курилин, вице-президент "Роснефти", имеющий американское гражданство, поехал в Америку заниматься подготовкой "Ноева ковчега".
Галлямов подчеркнул, что это лишь известные ему детали этого плана. Сам он очень секретный, и, вероятно, не менее масштабный.
Что говорят о кремлевском "Ноевом ковчеге"
- Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что план эвакуации высшего российского руководства в третью страну есть скорее нереальным, ведь спрятаться в современном мире очень тяжело.
- К тому же, "сдать" их могут не только в Китае, но и в любой другой стране – это вопрос торговли, а не убеждений или идеологии. А самые "горячие друзья" России, в том числе и Венесуэла, в большинстве своем готовы чуть ли не на все ради снятия или ослабления санкций.
- Другой российский оппозиционер Гарри Каспаров убежден, что план побега действительно существует и серьезно рассматривается в Кремле, ведь было бы странно, если бы люди, которые столько наворовали, не позаботились бы о том, где спрятать деньги, и куда убежать в критическом случае.
- Впрочем, Каспаров соглашается, что всех этих беглецов с легкостью продадут, как только предложат что-то стоящее, потому что проигравшие не нужны никому. Возможно, кому-то из мелких чиновников и удастся скрыться, но у самых больших фигурантов во главе с Путиным это вряд ли получится.