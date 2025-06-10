Во всех аэропортах Москвы ввели режим "Ковер": ранее россияне жаловались на взрывы в ряде городов

Ночью 10 июня стало известно, что режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах. Ранее россияне жаловались на взрывы в ряде городов в Московской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Почему не работают аэропорты в Москве

Около половины второго часа ночи в российских пабликах сообщили, что режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах. В частности, речь идет о Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково.

Указывается, что воздушные гавани не принимают самолеты на посадку и вылет.

По данным российских телеграм-каналов, как минимум один рейс "Турецких авиалиний" с посадкой во Внуково ушел на запасной аэродром. Также на посадку в Санкт-Петербург ушел рейс авиакомпании "Пегасус", который летел из Анталии.

Кроме этого, известно, что еще 3 рейса ушли на запасной аэродром. Один из них летел из Шарм-эш-Шейха, а остальные из Анталии.

Указывается, что ранее россияне жаловались на звуки взрывов в подмосковных городах Раменское, Жуковский и Домодедово.

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Напомним, вечером 9 июня россияне жаловались на атаку дронов. В частности, над Брянском было слышно не менее 8 громких взрывов. Россияне заявляли, что в небе видны яркие вспышки и дым.