"Образование для победителей" не для всех: как в МОН забыли о детях в оккупации

МОН представило Стратегический план деятельности до 2027 года и дало ему амбициозное название – "образование победителей". Что с ним не так – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Анализ состояния дел без учета детей в оккупации

Планирование деятельности охватывает период 2024 – 2027 годов. Учитывая ситуацию на линии боевых действий, по нашему мнению, План должен был очертить деятельность центрального органа исполнительной власти во время войны или начала постконфликтного периода. Трехлетний срок слишком мал для преодоления вызовов войны и подготовки "победного экономического прорыва Украины и развития человеческого капитала".

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Мы тщательно проанализировали План с целью ознакомления с запланированной деятельностью МОН по преодолению вызовов, созданных оккупацией значительной территории Украины.

Действительно, целью документа является актуализация стратегических приоритетов и целей Министерства образования и науки Украины на среднесрочный период до 2027 года. Говорится о преодолении вызовов, связанных с военной агрессией России, выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, положений Целей устойчивого развития.

План начинается с раздела "Анализ состояния дел", который представлен очень современно через визуальную инфографику и лаконично изложенные тезисы вызовов. Он учитывает количественные показатели по погибшим и раненым детям, разрушенных и поврежденных учебных заведений и объектов научной инфраструктуры, режимы, в которых работают учебные заведения. Ключевые вызовы в сфере образования и науки были разделены на четыре группы:

потеря человеческого капитала; разрушенная инфраструктура; потребность в трансформации содержания и организации образовательного процесса и научной деятельности; проблемы, связанные с финансированием образования и науки.

Вполне логично поискать определение вызовов, связанных с пребыванием детей в оккупации, в группе "потеря человеческого капитала". Но среди указанных там вызовов большинство связано с научно-педагогическими работниками, обеспечивающими деятельность учебных заведений. Что касается соискателей образования с временно оккупированных территорий, то они появляются только среди общего перечня.

Еще одна группа вызовов "вызовы, связанные с содержанием и организацией образовательного процесса и научной деятельности", если и указывает на проблемы, связанные с оккупацией, то очень завуалировано:

обеспечение образовательных услуг для детей, находящихся на лечении или реабилитации в учреждениях здравоохранения, в частности тех, что получили ранения, травмы или пострадали в результате войны;

образовательные потери, обусловленные длительным обучением соискателей образования в условиях пандемии и войны.

Поэтому более 1 миллион 600 тысяч украинских детей, что сейчас находятся в оккупации и испытывают ежедневной индоктринации сознания и готовятся "как мобилизационный резерв" для войны, почти не упоминаются разделе "Анализ состояния дел".

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Хотя, авторы Плана отмечают, что сегодня роль образования и науки заключается не только в подготовке к жизни и дальнейшего обучения, но и в формировании национального сознания.

Под любым стратегическим планированием понимается процесс, направленный на разработку и внедрение стратегии развития среды, в которой существует общество, а также приспособления к этим изменениям. Стратегическое планирование характеризует не только основной путь развития системы, но и позволяет модифицировать его.

В Стратегическом плане очень четко указано, что миссия МОН – формировать государственную политику, направленную на стимулирование развития образования и науки в Украине для формирования качественного человеческого капитала и сплочения общества. Эта государственная политика обусловлена необходимостью изменений и преодолением последствий войны, и глобальных контекстов, учитывая евроинтеграционный путь Украины. Именно эти контексты определяют приоритеты в образовательной политике МОН.

Среди них есть приоритеты, касающиеся "оккупированного образования", а именно :

преодоление образовательных потерь соискателей образования;

реинтеграция (политика интеграции украинцев, которые находились за рубежом или на оккупированных территориях, в украинское общество).

Кроме того, среди приоритетов есть "Поддержка украинцев за рубежом", но отсутствует приоритет в редакции "Поддержка украинцев на временно оккупированных территориях".

В то же время очень странно то, что приоритет реинтеграции касается только тех, кто находился на оккупированных территориях. Создается впечатление, что модификации системы образования с учетом вызовов оккупации не предусматривается в Плане.

Сохранение национальной идентичности

Несмотря на 9 стратегических приоритетов, к сожалению, анализ документа позволяет сделать вывод, что почти 1,6 миллиона украинских детей в оккупации не является объектом государственной политики МОН. Единственное прямое упоминание об этих гражданах есть в стратегической цели 2.3, где среди задач – разработка рекомендаций по преодолению образовательных потерь на деоккупированных территорий. В то же время временно оккупированные территории не упоминаются.

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Хотя для детей, находящихся за рубежом, предусмотрено создание условий для обеспечения обучения в украинских школах, расширение возможностей Международной украинской школы и тому подобное.

Следует заметить, что по оценкам многочисленных отчетов общественных организаций молодежь в оккупации до сих пор не может пользоваться равными образовательными правами на получение бесплатного общего среднего образования. Оно все еще предоставляется неэффективными средствами – то есть дистанционные методы обучения или через самообразование, когда государство выполняет только контролирующую функцию.

Кроме того, по оценке национальных и международных организаций процессы стирания украинской идентичности у детей на временно оккупированных территориях приобрели угрожающие масштабы. Особенно это заметно на ВОТ Херсонщины и Запорожья.

Поэтому удивляет, что проекты по сохранению национальной идентичности МОН запланированы только для детей за рубежом.



В плане вспоминают только детей, которые находятся за рубежом / Скнришот автора

Также стоит обратить внимание на стратегическую цель 3.1. "Каждый ребенок в Украине имеет возможности для формирования национальной идентичности, развития талантов и способностей в системе внешкольного образования". Она также не предусматривает сохранение национальной идентичности детей в оккупации.

Вычеркнутые из будущего Украины

По приоритету о качественном высшем образовании – ни одна стратегическая цель не предусматривает реинтеграцию молодежи с временно оккупированных территорий. Хотя в 2016 году для устранения дискриминации и создания равного доступа к высшему образованию МОН создало особый порядок тестирования знаний через образовательные центры "Крым – Украина", а также ввело меры для упрощения поступления в вузы крымской молодежи.

Но поддержка и развитие этого перспективного направления реинтеграции не предусмотрена Планом МОН. Единственное, что может частично поддержать ВПО, которые поступают в вузы, это задача стратегической цели о "совершенствовании предоставления особой поддержки государства через усиление ее адресности и монетизации оплаты услуг по обучению для получения высшего образования недостаточно представленным, незащищенным и уязвимым группам населения, особенно с учетом последствий войны".

В этом случае речь должна идти о кардинальном изменении поступления через Образовательные Центры с гарантированной Квотой-2 на другую модель обеспечения равного доступа к высшему образованию для уязвимой группы. Деятельность МОН по созданию такой модели должна быть в Плане.

Контекст приоритета 8: цифровая трансформация образования и науки, снова указывает только на обеспечение права на образование детей и молодежи, находящихся на подконтрольных украинской власти территориях. Дети, находящихся в оккупации, вообще не рассматриваются в этой экосистеме.

И, наконец, приоритет 9: поддержка и сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями, где, по мнению экспертов ЦГП "Альменда" должны были появиться стратегические и операционные цели, задачи и ожидаемые результаты в отношении соискателей образования с оккупированных территорий. Тем более, что среди ключевых результатов Плана указано, что все дети и взрослые, независимо от образовательных потребностей, состояния здоровья и других состояний, имеют возможность получать качественные образовательные услуги и поддержку в образовательном процессе, что соответствует их индивидуальным потребностям и интересам.

Анализ этого приоритета, к сожалению, показывает, что толкование термина "лицо с особыми образовательными потребностями" со стороны МОН, касается только детей, которые имеют определенные нарушения здоровья, получили психологические травмы, находятся на стационарном лечении или реабилитации. Хотя вполне понятно, что дети, оказавшихся в оккупации – это дети, которые также, нуждаются в дополнительной постоянной или временной поддержке в образовательном процессе с целью обеспечения его права на образование.

Таким образом, анализ почти 170 страниц Стратегического плана оставляет ощущение, что граждане Украины, находящихся в оккупации, вычеркнуты из будущего Украины.

Общегосударственная политика или особая политика МОН?

Необходимо заметить, что с начала оккупации в 2014 году Россией части территории Украины наше государство ограничено в возможности гарантировать конституционное право на образование граждан, проживающих на этих территориях, из-за целенаправленной политики России по ассимиляции населения, блокирование любых каналов связи оккупационными властями, ограничениями доступа на подконтрольную правительству Украины территорию.

Международное право, в свою очередь, хоть и возлагает широкий круг обязанностей на государство-оккупанта, одновременно не снимает ответственности с государства-суверена, в частности не освобождает его от обязательств по обеспечению доступности образования для всех граждан. Тем более, что реинтеграция молодежи является необходимым элементом реинтеграции территории.

В противовес этим вызовам Украина с начала войны и до сих пор формирует государственную политику, создает соответствующие нормативные акты, которые должны обеспечить доступ к украинскому образованию и устранить дискриминацию.

Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" указывает, что одной из целей государственной политики на временно оккупированной территории является обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Основными направлениями защиты прав населения на временно оккупированных территориях являются:

защита основополагающих политических и гражданских, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека;

обеспечение доступа к учебным заведениям и медиа Украины.

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Для защиты прав и свобод граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях, был создан соответствующий орган исполнительной власти – Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, были разработаны Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, после полномасштабного вторжения был обновлен план мероприятий по реализации стратегии. Согласно плану, ответственным за выполнение почти 17 мероприятий указано МОН. В частности, за такие мероприятия:

разработка и внедрение комплексных методик по преодолению последствий милитаризации образования и переобучения детей и молодежи на деоккупированной территории Крыма;

обеспечение реализации бюджетной программы по реинтеграции молодежи с временно оккупированной территории;

развитие образовательных и адаптационных программ, внедрение учебными заведениями программ обмена, обучения и стажировки за рубежом для детей и молодежи с временно оккупированной территории;

начало программ по поддержке молодежи с временно оккупированной территории в работе Украинского культурного фонда, Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, Украинского молодежного фонда;

обеспечение доступа детей с временно оккупированной территории к образовательным программам в Украине, в частности прохождения программы полного среднего образования в форме онлайн-курсов на образовательных платформах по украинским стандартам и тому подобное.

Ряд общественных организаций неоднократно указывали на недостаточное внимание со стороны МОН к образовательным потребностям жителей ВОТ. Они разработали рекомендации на основе тщательного анализа положения детей в оккупации по формированию государственной образовательной политики.

Кроме того, при подготовке стратегического плана со стороны МОН была попытка привлечь к публичным консультациям экспертов в сферах образования и науки по проблемам и предложениям их решения. Но практически ни одно из предложений не было имплементировано в План.

Таким образом, МОН или сознательно игнорирует общегосударственную политику по реинтеграции временно оккупированных территорий, или не чувствует способности решить сложные вопросы.

Возможно, наконец, стоит создать отдельный Директорат образования для временно оккупированных и деоккупированных территорий, а не закрывать глаза на 1,6 миллиона детей? Так же как и детей с временно оккупированных территорий, МОН не замечает и десятки тысяч педагогов, которые живут на временно оккупированных территориях.