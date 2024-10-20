Зеленский предложил заменить войска США в Европе украинцами: как на это отреагировали в НАТО

План победы Украины, который представил Владимир Зеленский, предусматривает возможность заменить военных США украинцами в Европе после окончания войны. Это предложение щедрое, но пока неуместно.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли. Он также отметил, что это предложение иногда даже может "быть вредным".

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Коннолли отметил, что предложение Владимира Зеленского по размещению украинских военных в Европе после войны на замену США сейчас имеет вид политического паса Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы.

И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США – нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе,

– пояснил президент Парламентской Ассамблеи НАТО.

Он также отметил, что не надо поощрять США выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников.

"Если кто-то бы и приветствовал это (выход войск США из Европы – 24 Канал) – так это Владимир Путин. Потому что мы – это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров", – подчеркнул Коннолли.

В то же время натовский чиновник подчеркнул, что это не означает, что нельзя делать определенные изменения в дислокации войск. Однако президент ПА НАТО сказал, что сама идея, что США полностью выходят из Европы, а украинцы заменяют их не является продуктивной. По словам Коннолли, в это время подобная идея может еще и навредит.

К слову, позиция, что украинские военные могут заменить контингент США в Европе, содержится в 5 пункте Плана победы, который предусмотрен на послевоенное время. Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 16 октября отмечал, что после войны Украина будет иметь большой опыт в военной сфере, который должен быть использован для укрепления обороны НАТО и гарантировать безопасность всей Европе.