Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі. Він також наголосив, що ця пропозиція подекуди навіть може "бути шкідливою".

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Що сказали в НАТО про ідею з українськими військами в Європі

Конноллі наголосив, що пропозиція Володимира Зеленського щодо розміщення українських військових у Європі після війни на заміну США наразі має вигляд політичного пасу Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори.

І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі,

– пояснив президент Парламентської Асамблеї НАТО.

Він також зауважив, що не треба заохочувати США виходити з Європи, бо це не в інтересах України та не в інтересах союзників.

"Якщо хтось би й вітав це (вихід військ США з Європи – 24 Канал) – так це Володимир Путін. Бо ми – це засіб протидії та наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів", – наголосив Конноллі.

Водночас натівський посадовець підкреслив, що це не означає, що не можна робити певні зміни в дислокації військ. Однак президент ПА НАТО сказав, що сама ідея, що США повністю виходять з Європи, а українці заміняють їх не є продуктивною. За словами Конноллі, в цей час подібна ідея може ще й нашкодить.

До слова, позиція про те, що українські військові можуть замінити контингент США в Європі, міститься у 5 пункті Плану перемоги, який передбачений на післявоєнний час. Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня наголошував, що після війни Україна матиме великий досвід у військовій сфері, який має бути використаний для зміцнення оборони НАТО та гарантувати безпеку всій Європі.