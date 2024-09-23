У Путина заявили, что будут изучать план победы Зеленского

На план победы Украины в войне Владимира Зеленского уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что документ будут изучать, когда его обнародуют.

Об этом сообщают российские СМИ. Вскоре этот план победы Владимир Зеленский должен продемонстрировать президенту США Джо Байдену, передает 24 Канал.

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Как отреагировали в Кремле на план победы Украины

Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит план президента Украины Владимира Зеленского, если тот будет в официальных источниках.

В то же время он заявил, что к содержанию публикаций в СМИ в администрации российского президента относятся с осторожностью.

Ранее Владимир Зеленский в интервью NBC News отмечал, что план победы Украины будет в формате "4 + 1", где 4 пункта надо выполнить сейчас, а 1 – после войны. Президент объяснил, что в этом плане изложили украинское понимание, как все должно быть, как Украина может победить.

Украинский лидер подчеркнул, что этот план не зависит от решений и действий страны-агрессора. В то же время глава государства подчеркнул, что Курская операция ВСУ – это часть этого самого плана победы.