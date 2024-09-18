Он очень важен для США, – политтехнолог о плане победы от Зеленского
Владимир Зеленский представит Джо Байдену план победы Украины. На самом деле он важен не только для нашего государства, но и для США.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что план победы Украины обнародовали еще раньше. Он состоял из 10 пунктов. Сейчас, вероятно, его несколько изменили.
К теме Из чего состоит план победы Зеленского: интервью с Михаилом Подоляком
Почему США нужен план победы Украины
Как отметил Тизенгаузен, нужно дождаться деталей от официальных лиц относительно плана победы. Но уже можно сказать, что он нужен, в частности, и Джо Байдену.
В Соединенных Штатах уже 30 сентября будет заканчиваться финансовый год. Украина будет нуждаться в продолжении финансовой помощи. Поэтому нужно показать план.
Какая будет сумма в бюджете – напрямую зависит от плана. План должен помочь, чтобы республиканцы утвердили помощь для Украины. Помните, как это было в прошлом году. Республиканцы всегда спрашивали, где вообще план, чтобы они могли потом отчитаться об этом избирателям,
– сказал Тизенгаузен.
Обратите внимание! Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Штатах уже ознакомились с планом победы Зеленского. Там говорится о ряде пунктов, которые касаются принуждения России к окончанию войны.