Он очень важен для США, – политтехнолог о плане победы от Зеленского

Владимир Зеленский представит Джо Байдену план победы Украины. На самом деле он важен не только для нашего государства, но и для США.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что план победы Украины обнародовали еще раньше. Он состоял из 10 пунктов. Сейчас, вероятно, его несколько изменили.

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Почему США нужен план победы Украины

Как отметил Тизенгаузен, нужно дождаться деталей от официальных лиц относительно плана победы. Но уже можно сказать, что он нужен, в частности, и Джо Байдену.

В Соединенных Штатах уже 30 сентября будет заканчиваться финансовый год. Украина будет нуждаться в продолжении финансовой помощи. Поэтому нужно показать план.

Какая будет сумма в бюджете – напрямую зависит от плана. План должен помочь, чтобы республиканцы утвердили помощь для Украины. Помните, как это было в прошлом году. Республиканцы всегда спрашивали, где вообще план, чтобы они могли потом отчитаться об этом избирателям,

– сказал Тизенгаузен.

Обратите внимание! Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Штатах уже ознакомились с планом победы Зеленского. Там говорится о ряде пунктов, которые касаются принуждения России к окончанию войны.