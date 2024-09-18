Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що план перемоги України оприлюднювали ще раніше. Він складався з 10 пунктів. Зараз, ймовірно, його дещо змінили.

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Чому США потрібен план перемоги України

Як наголосив Тизенгаузен, потрібно дочекатися деталей від офіційних осіб щодо плану перемоги. Але вже можна сказати, що він потрібен, зокрема, і Джо Байдену.

У Сполучених Штатах вже 30 вересня буде закінчуватися фінансовий рік. Україні потребуватиме продовження фінансової допомоги. Тому потрібно показати план.

Яка буде сума в бюджеті – напряму залежить від плану. План мав би допомогти, щоб республіканці затвердили допомогу для України. Пам'ятаєте, як це було минулого року. Республіканці завжди питалися, де взагалі план, щоб вони могли потім прозвітувати про це виборцям,

– сказав Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в Штатах вже ознайомилися з планом перемоги Зеленського. Там йдеться про низку пунктів, які стосуються примусу Росії до закінчення війни.