Во время визита в США в сентябре этого года Владимир Зеленский представил План победы Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Команда президента Украины разрабатывала план так, чтобы определенные пункты заинтересовали того или иного политика. Так, Трамп обратил внимание на два из них.

Это является достаточно серьезным показателем, будущего президента они заинтересовали, учитывая прагматичность и выгоду для США. Такое мнение 24 Канала высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что пункты касаются ресурсов Украины и замены американских солдат в Европе.

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Что очень заинтересовало Трампа в Плане победы Зеленского

Политолог отметил, что когда разрабатывали План победы, его писали с учетом аудитории. Понятно, что основным адресатом были именно Соединенные Штаты. Еще раньше западная пресса, благосклонна к Демократической партии, сообщала, что пункты плана благосклонны именно Трампу.

Здесь ничего страшного нет. Мы заложили в этот план некие крючки, за которые могло бы зацепиться внимание того или иного кандидата в президенты или политика в США,

– объяснил Лесной.

Внимание прагматичного Трампа зацепили 2 пункта:

Доступ западных партнеров к природным ресурсам Украины ;

Замена американских войск в Европе украинскими.

Политолог подчеркнул, что наша страна богата на мощные ресурсы. Зеленский ранее говорил, что Украина не сможет сама, без помощи наших партнеров их освоить и добывать.

Относительно замены американских войск в Европе, Лесной рассказал, что этот пункт критиковали многие эксперты, считая это нецелесообразным решением. Однако на самом деле это хороший "пас" в сторону Трампа, который хочет максимально уменьшить расходы по обеспечению безопасности в Европе. Расходы на американских солдат в Европе – это колоссальные суммы.

Это о деньгах и ответственности. Я думаю, правильно, что Зеленский и его команда зашили в этот план такие моменты, которые вызвали заинтересованность у Трампа. Два пункта – это достаточно серьезно,

– подытожил политолог.