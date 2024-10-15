Поддержат ли союзники "план победы" Зеленского

Стратегия украинской дипломатии демонстрирует довольно четкие контуры потенциальной победы Украины в войне за собственную независимость. Ключевые представители проукраинской коалиции предоставили ответы на все вопросы союзников, но проблема остается в том, что пока мы не получили ответы от них на свои.

Запад должен изменить подход

Ключевой вопрос – какой формат прекращения войны видят в США, Великобритании, Франции, Германии и других странах Запада? Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Традиционно абстрактные фразы, которые часто звучали во время саммитов и на различных международных площадках, вроде: "Украина должна сама определить, что для нее победа" или "Мы будем оказывать поддержку столько, сколько того потребует ситуация", – сейчас недостаточно конкретны и требуют уточнения.

По той простой причине, что Украина уже определила, что для нее победа. Для этого появилась "формула мира", которая зафиксировала украинские цели на всех конкретных направлениях: от гуманитарной сферы до темы территориальной цели и безопасности.

У союзников возник логичный вопрос: как можно реализовать предложенную Киевом модель урегулирования? В ответ им предложили "план победы", в котором изложены украинские потребности, как войну можно закончить уже в ближайшее время.

Отныне украинские партнеры должны говорить не только о временных, но и количественных и качественных объемах поддержки. Принять решение, готовы ли они перейти от подхода так называемого "контроля рисков эскалации" с дозированным инструментарием военно-технической поддержки к подходу "быстрого окончания войны" с предоставлением всего необходимого для принуждения страны-агрессора к отступлению и миру.

Что союзники думают о "плане победы"

Украина уже продемонстрировала, что означают условные российские "красные линии", проведя наступление в Курской области. К сожалению, коллективный Запад до сих пор не может пройти еще одну фиктивную "красную линию" и предоставить разрешение на удары вглубь российской территории по военным объектам.

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Сейчас Владимир Зеленский должен представить "план победы" для украинского общества, но для понимания его действенности нам необходимо четко осознавать реакцию на него западных союзников и их готовность взять эту "дорожную карту" за основу. Пока политические сигналы довольно слабые.

Джо Байден не сумел посетить совместный саммит в формате "Рамштайн" из-за естественного форс-мажора, но и без того складывается впечатление, что он не спешит с выводами до окончания президентской кампании в США. Пока Дональд Трамп строит свои выступления на теме "риска третьей мировой войны", Байден старается не позиционировать из себя "ястреба", готового к решительным действиям против России.

К сожалению, такое положение дел выгодно для российской пропаганды. Ведь практика и Курская операция подтверждают, что угрозы Кремля эффективны до момента, когда их необходимо воплощать в жизнь.

Европейские лидеры Эмануэль Макрон и Олаф Шольц не демонстрируют ожидаемой субъектности и находятся в сложной внутриполитической ситуации. Конечно, украинское общество благодарно за предыдущую военно-техническую помощь со стороны указанных стран, но война дошла до "точки невозврата", когда ее окончание требует более решительных шагов. Оба лидера не дали осознания того, что они в полной мере поддерживают украинский план.

Британский премьер Кир Стармер занимает последовательную позицию Великобритании по максимальной поддержке Украины, что всегда вселяет оптимизм. Однако Великобритания координирует свои решения с США, что требует длительных консультаций и компромиссов.

Украине нужен ответ союзников

Таким образом, справедливо делегируя полномочия по определению условий для окончания войны, западные союзники Украины сознательно или нет, устанавливают рамки в которых украинской стороне придется принимать такое решение.

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Безусловно "план победы" сначала должен получить внутреннюю легитимность – поддержку от украинского общества, которое является основой победы и остановки российской агрессии. Презентация плана должна конкретизировать то, как долго может длиться война и какие средства необходимы Украине для достижения поставленных целей.

Однако Украине необходимо как можно быстрее получить ответы относительно его внешней легитимности, а именно готовности и способности западных партнеров взять на себя обязательства. От их реакции зависит, то, какие внутренние ресурсы будет вынуждена использовать Украина и каких целей сможет достичь. Очень бы не хотелось, чтобы указанный план пришлось корректировать из-за просчетов в подготовке или неспособности проукраинской коалиции выполнить свою часть.