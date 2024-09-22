"Дипломатический Франкенштейн": какой итоговый вид может иметь украинская формула мира

Владимир Зеленский готовит план прекращения войны, которую Россия начала против Украины. Вероятно, он представит его на втором Саммите мира, который может состояться в этом году.

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что администрация президента Украины говорила, что следующий Саммит мира должен состояться до президентских выборов США. Возможно, говорится о начале ноября 2024 года.

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Прекращение войны

Власти Украины считают, что на втором Саммите мира должны быть представители России. Александр Краев отметил, что нашему государству важно провести это событие пока администрация Джо Байдена будет у власти. Это возможно в период с октября по декабрь 2024 года.

Именно тогда Байден уже не будет связан внутриполитическими оппонентами или электоральными желаниями американцев. В этот период он сможет открыто и полноценно работать с украинской темой. Байден говорил, что хочет каким-то образом повлиять на завершение российской агрессии,

– сказал эксперт совета внешней политики.

По его мнению, Украина рассчитывает именно на это, пока в США не появилась новая администрация, которая может действовать непредсказуемо.

К теме. Россия отказалась быприсутствовать на втором Саммите мира. В МИД страны-агрессора заявили, что не планируют участвовать в подобных мероприятиях, ведь считают, что они не имеют ничего общего с решением конфликта.

Каким будет мирный план

Краев предположил, что украинская формула мира, которую предложит Зеленский, вероятно, будет состоять из всех предыдущих правил и предложений нашего государства.

Взять за основу китайский или турецкий план мира Украине невыгодно, ведь ни один из них не соответствует нашим национальным интересам. Итак, мы будем лепить определенного "дипломатического Франкенштейна" из всех ранее предложенных версий,

– подчеркнул он.

Эксперт совета внешней политики добавил, что будут попытки создать компромиссный вариант, однако есть опасения, чтобы он не сделал украинские позиции слабыми.