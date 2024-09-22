Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що адміністрація президента України говорила, що наступний Саміт миру має відбутись до президентських виборів США. Можливо, мовиться про початок листопада 2024 року.

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Припинення війни

Влада України вважає, що на другому Саміті миру мають бути представники Росії. Олександр Краєв зазначив, що нашій державі важливо провести цю подію допоки адміністрація Джо Байдена буде при владі. Це можливо в період з жовтня по грудень 2024 року.

Саме тоді Байден вже не буде зв'язаний внутрішньополітичними опонентами чи електоральними бажаннями американців. В цей період він зможе відкрито і повноцінно працювати з українською темою. Байден казав, що хоче якимось чином повпливати на завершення російської агресії,

– сказав експерт ради зовнішньої політики.

На його думку, Україна розраховує саме на це, допоки у США не з'явилася нова адміністрація, яка може діяти непередбачувано.

До теми. Росія відмовилась бути присутньою на другому Саміті миру. У МЗС країни-агресорки заявили, що не планують брати участь у подібних заходах, адже вважають, що вони не мають нічого спільного з вирішенням конфлікту.

Яким буде мирний план

Краєв припустив, що українська формула миру, яку запропонує Зеленський, ймовірно, буде складатись з усіх попередніх правил та пропозицій нашої держави.

Взяти за основу китайський чи турецький план миру Україні невигідно, адже жоден із них не відповідає нашим національним інтересам. Отже, ми ліпитимемо певного "дипломатичного Франкенштейна" з усіх раніше запропонованих версій,

– підкреслив він.

Експерт ради зовнішньої політики додав, що будуть намагання створити компромісний варіант, однак є побоювання, щоб він не зробив українські позиції слабкими.