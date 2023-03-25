Путин еще грезит этим: способны ли россияне выйти на админграницы Донецкой области

Издание Bloomberg сообщает, что Россия собирается набрать еще 400 тысяч контрактников для войны против Украины. Так он попытается решить одну из своих стратегических задач.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, у России действительно есть значительный мобилизационный потенциал. Но очень сомнительно, что обычные россияне согласятся добровольно идти умирать за прихоти диктатора Владимира Путина.

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Почти 170 тысяч "200-х" россиян. Немалая цифра. Специалисты утверждают, что ближе к маю уже будет 200 тысяч уничтоженных оккупантов. Очевидно, что Путин грезит реализацией плана выхода на административные границы Донецкой области,

– отметил Селезнев.

По мнению Селезнева, у Путина нет сил и средств, чтобы полностью захватить территории Донецкой области, где сейчас продолжаются активные бои.

Сможет ли Россия набрать еще 400 тысяч контрактников

Как отметил Селезнев, тут вопрос не только в желании россиян идти воевать, но и в возможности российской экономики и военно-промышленного комплекса обеспечить все нужды войска оккупантов.

Когда говорят цифру в 400 тысяч человек, которые должны добровольно пойти на контракт, то есть вопросы… А где же делась сначала регулярная армия в 200 тысяч человек? А потом 320 тысяч мобилизованных. Не станут ли еще 400 тысяч задавать себе этот вопрос?

– заметил Селезнев.

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По некоторым данным, Россия имеет возможность одновременно обеспечить подготовку 100 – 110 тысяч человек, включая полигоны в Беларуси. Это довольно значительная цифра. И следует понимать, что оккупанты еще имеют определенный потенциал. Поэтому нужно сильно работать, чтобы одержать победу в войне.

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