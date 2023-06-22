Победить пропаганду Путина: журнал Time посвятил обложку и статью плану Зеленского

Издание Time написало о плане Владимира Зеленского по противодействию пропаганде российского диктатора Владимира Путина. По поводу этой статьи американский еженедельник создал специальную обложку.

Американский еженедельный журнал Time назвал статью Inside Volodymyr Zelensky's plan to beat Putin's propaganda in Russian-occupied Ukraine. Это название можно перевести как "Внутри плана Владимира Зеленского по борьбе с пропагандой Путина в оккупированной Россией Украине".

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Что делает пропаганда Кремля

На обложке изображен российский диктатор, смотрящий на читателей с экрана телевизора. Картинку сопровождает подзаголовок "Отключение Путина: план Владимира Зеленского отвоевать не только территорию".

Материал посвящен тому, как российские захватчики промывают мозги людям с временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о населении Юга и Востока. Там миллионы жителей потребляют пропаганду окупантов через телевидение.

Российские пропагандисты изображают существование Украины как якобы "историческую ошибку". А украинское правительство они называют "сатанистами" и "неонацистами", которые якобы "стремятся уничтожить Россию".



Обложка, посвященная плану Зеленского / Фото Time

К чему стремится Зеленский

Издание цитирует самого Зеленского, шокированного силой кремлевской пропаганды. Он назвал ее влияние информационной болезнью. В статье говорится, что президент Украины поставил своей миссией не только освободить украинскую землю от оккупации, но и освободить украинцев от того, что он называет российским информационным пространством. Глава государства беспокоится о будущей необходимости завоевать доверие и поддержку среди находящихся под российской оккупацией людей.

Украине нужно прорываться со своими информационными каналами как можно активнее,

– сказал он.

По словам Зеленского, в Херсоне оккупанты потерпели поражение, поскольку местные жители держались твердо и не поддерживали внутри себя Россию. Он отметил, что в других регионах ситуация сложнее. По его словам, на временно оккупированной части Донбасса людям промыли мозги. Они в течение 9 лет имеют только российское информационное пространство и не видят в России подлинного оккупанта. Несмотря на это, украинский лидер намерен достучаться до этих людей.

Как пропаганда России искажает реальность